"Тебе я бы руки не подала". Полякова впервые рассказала, как ее подставил Винник

Детали конфликта

Накануне 24 февраля 2022 года знаменитости планировали записать клип на совместную песню "Длинноногое счастье".

Полякова организовала внушительную рекламную кампанию для релиза. Речь идет о сумме в 150 тысяч евро, как указано в источнике.

По текущему курсу, это более шести миллионов гривен.

Однако Винник исчез, уехал в Германию, где проживает по сей день.

"Я бы не пожала руки Олегу Виннику. Не потому, что он сбежал или не сбежал. Это, знаете, дело каждого. Хотя, такое себе дело. А потому, что он меня подставил. У нас с Олегом был совместный трек - "Длинноногое счастье". Это то, что у меня впоследствии превратилось в "Чарівні очі", уже мою сольную песню", - поделилась Оля.

Оля Полякова и Олег Винник (фото: instagram.com/stories/polyakovamusic)

"Но перед войной мы сделали очень очень крутое видео, на которое нам под рекламу очень большая компания выделила средства. И мы сняли очень дорогое красивое видео. И когда это все произошло, и надо было как-то переделывать это все - Олег исчез. И я сама за те средства уже два года разбираюсь с той компанией. Поэтому тебе, Олег, я бы руки не подала", - призналась она.

Напомним, Олег Винник покинул территорию Украины на третий день полномасштабного российского вторжения, полностью исчезнув из медийного пространства.

В конце концов он дал интервью, во время которого рассказал о своей борьбе с редкой болезнью. Кроме того, певец признался, что лечится в Германии.