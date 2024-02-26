ua en ru
Пн, 26 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

18-річна донька Олі Полякової потрапила у гучний скандал з крадіжкою одягу: що відомо

Понеділок 26 лютого 2024 16:01
UA EN RU
18-річна донька Олі Полякової потрапила у гучний скандал з крадіжкою одягу: що відомо Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)
Автор: Іванна Пашкевич

Старша донька співачки Олі Полякової Марія потрапила у гучний скандал. 18-річну дівчину звинуватили у крадіжці на майже вісім тисяч гривень. Вона відреагувала.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram Маші.

Деталі скандалу

Так, за словами одного з українських брендів, у серпні минулого року з інфлюенсеркою нібито домовилися про рекламу.

Магазин узгодив з нею всі умови, після чого Марії відправили одяг. Однак домовленостей вона так і не дотрималась.

"До останнього не хотіли виносити цю ситуацію на загал. Намагалися вирішити всіма доступними способами: неодноразово пробували достукатися до Марії, навіть писали на пошту і самій Олі", - повідомив магазин одягу.

Спочатку донька Полякової не коментувала цю ситуацію, однак згодом все ж вирішила розставити крапки над "і".

18-річна донька Олі Полякової потрапила у гучний скандал з крадіжкою одягу: що відомо

Маша Полякова відповіла на звинувачення у крадіжці одягу (фото: instagram.com/mashapolyakova)

"Це дійсно дуже неприємна ситуація, адже я мала викласти рекламу по бартеру, не за гроші, але, на жаль, потрапила до лікарні, тому вчасно не змогла зробити рекламу. На жаль, люди не ввійшли в моє положення і вирішили просто хайпанути на моєму імені", - зазначила дівчина.

"Коли я запропонувала оплатити товар, мені не надіслали реквізити ФОП, підчистили листування і не відповідали. Розумію, ситуація неприємна, розумію, скандал привертає більше уваги", - додала блогерка.

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, що донька Полякової знову загриміла до лікарні.

Також вона зізналася, скільки заробляє, та назвала найдорожчий подарунок від батьків.

Читайте РБК-Україна в Google News
Оля Полякова Маша Полякова Зірки шоу-бізнесу
NEWS
Українські військові відійшли від села Ласточкине, - ЗСУ
Українські військові відійшли від села Ласточкине, - ЗСУ