Злата Огнєвіч назвала ім’я популярного в РФ репера, з яким ховалась у Києві від обстрілів
Співачка Злата Огнєвіч пригадала перший день повномасштабного вторгнення, а також зізналась, з яким популярним в РФ репером вона переховувалась у Києві від обстрілів.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавиці.
Артистка пригадала перший день великої війни
Злата Огнєвіч опублікувала відеозвернення, записане 24 лютого 2022 року.
У ньому знаменитість дякувала ЗСУ та щиро сподівалася на мир.
У коментарі до ролику співачка поділилася історією про те, як у перші дні вторгнення ночувала на парковці в Києві.
Злата Огнєвіч розкритикувала Jah Khalib (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Разом із нею там був і відомий казахський виконавець Jah Khalib зі своєю вагітною дружиною, які опинилися в столиці, коли все почалося.
Огнєвіч зазначила, що репер висловлював свою любов до України, але після від'їзду з Києва швидко забув про всі жахливі події та повернувся до країни-агресорки.
Злата Огнєвіч відкрито розкритикувала позицію артиста.
"Записуючи цю сторіз, я ще не знала, що ночуватиму на парковці... А серед нас в ті ночі був і Джа Халіб зі своєю вагітною дружиною, який бачив і розумів все, який так любив Україну і Київ... І який потім мовчки виїхав на росію і тепер любить росію і маскву...", - обурилася зірка.
Хто такий Jah Khalib
30-річний репер родом з Казахстану. Він став відомим завдяки таким трекам, як "Медіна", "Лейла", "Все, що ми любимо", "Сьогодні я знайшов тебе" та іншим.
Jah Khalib (фото: instagram.com/jahkhalib)
Перед початком повномасштабної війни Росії проти України Jah Khalib проживав у Києві, де виступав на концертах і підтримував дружні стосунки з українськими зірками, серед яких Джамала і Олексій Дурнєв.
Крім того, артист давав інтерв'ю таким журналістам, як Дмитро Гордон і Раміна Есхакзай.
24 лютого 2022 року Jah Khalib перебував у Києві. Він розповідав, що ховався в укриттях і захоплювався незламністю українців.
Stories Jah Khalib у перші дні великої війни (фото: instagram.com/jahkhalib)
Однак вже тоді він не наважився назвати РФ країною-агресоркою і виступити проти путінського режиму.
Нещодавно відомий український співак висловився про мобілізацію жінок.
Також зірка "Слуги народу" оскандалилася українофобними висловлюваннями.