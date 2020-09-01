Лукашенко заговорил о резне в Беларуси: то, что было в Украине - цветочки

Александр Лукашенко заявил белорусским журналистам, что его беспокоит не власть, а то, что когда придет оппозиция, то страну порежут на куски. При этом он хочет защитить то, что создавалось все эти годы.

Президент Беларуси также подчеркнул, что миллионы людей в стране его поддерживают, и он переживает, что после прихода к власти альтернативных сил, сторонников Лукашенко начнут резать на куски. Об этом сообщает местное агентство БЕЛТА.

"Я не хочу, чтобы порезали на куски мою страну, которую я лепил на обломках империи, и не хочу, чтобы порезали честных, порядочных людей, которые работали на это. Это будет не люстрация, как некоторые говорят. Это будет резня. И то, что произошло в Украине, будет цветочками", - заявил глава государства.

Напомним, протесты в Беларуси заставили Лукашенко снова взять автомат. В воскресенье, 30 августа, в день своего рождения президент покидал свою резиденцию вместе с автоматом в руке. Кроме того, для большей защиты он надел бронежилет.

Стоит отметить, что в тот день в Минске протесты вспыхнули с новой силой. Белорусы хотели провести Марш мира и независимости, но в правительстве сделали все, чтобы этому помешать. Центр был перекрыт.

Мы также писали о том, что младший сын Александра Лукашенко Николай забрал документы из самого престижного лицея в стране БГУ из-за того, что его выпускники требовали проведения честных выборов.