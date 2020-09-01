ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Лукашенко заговорив про різанину в Білорусі: то, що було в Україні - квіточки

Автор: Роман Мирончук

Лукашенко побоюється різанини після приходу до влади альтернативних сил

Олександр Лукашенко заявив білоруським журналістам, що його турбує не влада, а те, що коли прийде опозиція, то країну поріжуть на шматки. При цьому він хоче захистити те, що створювалося всі ці роки.

Популярні новини

Президент Білорусі також підкреслив, що мільйони людей в країні його підтримують, і він переживає, що після приходу до влади альтернативних сил, прихильників Лукашенка почнуть різати на шматки. Про це повідомляє місцеве агентство БЕЛТА.

"Я не хочу, щоб порізали на шматки мою країну, яку я ліпив на уламках імперії, і не хочу, щоб порізали чесних, порядних людей, які працювали на це. Це буде не люстрація, як деякі говорять. Це буде різанина. І те, що відбулося в Україні, буде квіточками", - заявив глава держави.

Нагадаємо, протести в Білорусі змусили Лукашенко знову взяти автомат. У неділю, 30 серпня, в день свого народження президент залишав свою резиденцію разом з автоматом в руці. Крім того, для більшого захисту він одягнув бронежилет.

Варто зазначити, що в той день у Мінську протести спалахнули з новою силою. Білоруси хотіли провести Марш миру і незалежності, але в уряді зробили все, щоб цьому перешкодити. Центр був перекритий.

Ми також писали про те, що молодший син Олександра Лукашенко Микола забрав документи з самого престижного ліцею в країні БДУ через те, що його випускники вимагали проведення чесних виборів.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Олександр ЛукашенкоБілорусь