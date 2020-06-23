Ты то, что ты ешь: соблюдай эти правила питания, чтобы не погубить себя

От того как организовано наше питание, зависит многое: рост и цвет волос, сексуальная активность, но особенно наше здоровье. Его надо беречь смолоду, так что приступаем к правильному питанию.

Необходимо правильно питаться, тогда организм будет защищать здоровье человека. Кроме того, правильное питание позволит укрепить здоровье. Об этом сообщает издание "Пошепки".

Ешь, чтобы жить, а не живи, чтобы есть

Питание не должно быть самоцелью, а только средством для достижения цели. Нужно есть только полезные продукты, которые способствуют приобретению необходимых физических и психических качеств для эффективной работы организма.

Голод – правда, а аппетит – ложь

Аппетит – это желание съесть что-то вкусненькое. А во время настоящего голода человек готов есть все что угодно.

Необходимо прекращать есть, когда еще не наступило чувство насыщения и полноты желудка. Когда желудок наполнился до половины, нужно оставить одну четверть для воды и одну четверть – для свободного движения в нем перевариваемой пищи и газов, которые расширяются.

Как пьешь – так и живешь

Организм человека на 60% состоит из воды. И от ее количества и качества зависит обмен веществ. Управляя питьевым режимом, можно влиять на внутренние ритмы и состояние организма.

Зимой надо пить 1,5-2 литра воды, а летом 2-3 литра. Эксперты советуют выпивать за полчаса перед едой полстакана воды или травяного чая.

Твердую пищу – пей, а жидкую – ешь

В процессе пищеварения важное значение имеет слюна, которая необходима для полноценного переваривания пищи. Чтобы она выделялась и принимала участие в пищеварении, твердую пищу нужно пережевывать до состояния жидкой смеси. При этом не пережеванных кусочков еды не должно быть.

А жидкую пищу (молоко, супы, компоты, соки, отвары трав и т. п) не нужно спешить глотать, а сначала делать "дегустационные" движения языком и челюстью, смешивая пищу со слюной. Только после этого можно ее глотать.

Наслаждайтесь пустым животом

При приеме пищи – не нужно спешить или стремиться съесть чем побольше, даже если едите деликатес. Пища должна оставаться во рту до тех пор, пока чувствуется ее вкус.

Не отвлекайтесь

Не нужно есть и на что-то еще отвлекаться. Например, чтением, беседой, просмотром телевизора и т. д. При отвлечении внимания мозг не получает достаточно информации о качестве и количестве потребляемой пищи.

Утро начинается вечером

Не нужно есть менее, чем за 4 часа перед сном. А лучше – за 7 часов перед сном. Пища нормально переваривается только пока человек двигается и тело находится в вертикальном положении.

Углеводистая пища (овощи, фрукты, злаки и прочее) полностью переваривается и примерно за 4 часа. А белковая пища (мясо, бобовые, орехи и т.д.) – за 7 часов.

Что ты ешь – тем ты и есть

Ешьте только свежую, чистую, приятную на вкус, живую, витаминную пищу. Забудьте о том, что на Западе люди с опытом уже давно называют "джанк фуд" ("мусорной пищей") – чипсы, гамбургеры, сосиски, и прочее.

Не совмещайте несовместимое

Переваривание различных продуктов происходит за счет различных биохимических реакций: кислотных или щелочных. Сочетание таких продуктов в одном приеме пищи приведет к кислотно-щелочной нейтрализации и образованию бесполезных солей, что существенно ухудшает процесс пищеварения.

Напомним, эксперт назвала 3 продукта, которые приводят к перееданию.