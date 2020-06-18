Эксперт назвала 3 продукта, которые приводят к перееданию

Иллюстративное фото (pexels.com)

Они активируют центр вашего удовольствия и заставляют съесть больше

Мы живем в век полных людей, страдающих от лишнего веса. Откуда взялась эта эпидемия? Сертифицированный нутрициолог и фитнес-тренер Лена на своей странице в Instagram перечислила три продукта, которые обеспечивают вам регулярное переедание.

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На столах появилась нездоровая еда:

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Растительные масла;

Сахар;

Высокофруктозные кукурузные сиропы и другие чудеса пищевой индустрии.

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Американские ученые решили начать секретные эксперименты на животных и людях. Их целью было активировать центр удовольствия и тем самым подтолкнуть потребителя к перееданию.

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Пищевая промышленность предусмотрела методы обмана центра насыщения для самых разных людей. Ведь всегда есть те, кто боится соли, избегает сахара или сидит на низкожировых диетах. Исходя из этого, можно выделить три основные группы продуктов, которые способны быстро активировать центр вашего удовольствия:

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1. Сахар и жир.

2. Соль и жир.

3. Сахар и соль.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Последняя пара, помимо переедания, может спровоцировать инфаркт миокарда, так что с этим нужно быть особенно осторожным.

Если на упаковке написано “меньше соли”, значит там больше жира и сахара.

Низкое содержание сахара означает высокое содержание соли и жира.

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Печенья или хлеб с пометкой “gluten free” - это не повод не читать состав. Там может быть много жира, кулинарного, дешевого, очень сладкого и очень вредного.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Главное, понять, что переедание и проблемы со здоровьем - это следствие обмана, которому вы подвержены. И даже если сила воли у вас в порядке, то центр удовольствия все равно будет тянуть в “омут” глубоко переработанных продуктов.

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Автор: Lite