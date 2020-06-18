ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Эксперт назвала 3 продукта, которые приводят к перееданию

Lite » Еда 18.06.2020 - 14:33
Эксперт назвала 3 продукта, которые приводят к перееданию
Иллюстративное фото (pexels.com)

Они активируют центр вашего удовольствия и заставляют съесть больше

Мы живем в век полных людей, страдающих от лишнего веса. Откуда взялась эта эпидемия? Сертифицированный нутрициолог и фитнес-тренер Лена на своей странице в Instagram перечислила три продукта, которые обеспечивают вам регулярное переедание.

На столах появилась нездоровая еда:

  • Растительные масла;
  • Сахар;
  • Высокофруктозные кукурузные сиропы и другие чудеса пищевой индустрии.


Американские ученые решили начать секретные эксперименты на животных и людях. Их целью было активировать центр удовольствия и тем самым подтолкнуть потребителя к перееданию.

Пищевая промышленность предусмотрела методы обмана центра насыщения для самых разных людей. Ведь всегда есть те, кто боится соли, избегает сахара или сидит на низкожировых диетах. Исходя из этого, можно выделить три основные группы продуктов, которые способны быстро активировать центр вашего удовольствия:

1. Сахар и жир.
2. Соль и жир.
3. Сахар и соль.

Эксперт назвала 3 продукта, которые приводят к перееданию

Иллюстративное фото (pexels.com)

Последняя пара, помимо переедания, может спровоцировать инфаркт миокарда, так что с этим нужно быть особенно осторожным.

Если на упаковке написано “меньше соли”, значит там больше жира и сахара.
Низкое содержание сахара означает высокое содержание соли и жира.

Печенья или хлеб с пометкой “gluten free” - это не повод не читать состав. Там может быть много жира, кулинарного, дешевого, очень сладкого и очень вредного.

Эксперт назвала 3 продукта, которые приводят к перееданию

Иллюстративное фото (pexels.com)

Главное, понять, что переедание и проблемы со здоровьем - это следствие обмана, которому вы подвержены. И даже если сила воли у вас в порядке, то центр удовольствия все равно будет тянуть в “омут” глубоко переработанных продуктов.

Напомним, певица Настя Каменских поделилась рецептами полезных летних сладостей.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Lite

Теги Новости Украины здоровое питаниедиетолог
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь