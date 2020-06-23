Ти те, що ти їси: дотримуйся ці правила харчування, щоб не погубити себе

Від того, як організовано наше харчування, залежить багато: зростання і колір волосся, сексуальна активність, але особливо наше здоров'я. Його треба берегти змолоду, так що приступаємо до правильного харчування.

Необхідно правильно харчуватися, тоді організм буде захищати здоров'я людини. Крім того, правильне харчування дозволить зміцнити здоров'я. Про це повідомляє видання "Пошепки".

Їж, щоб жити, а не живи, щоб їсти

Харчування не повинно бути самоціллю, а лише засобом для досягнення мети. Потрібно їсти лише корисні продукти, які сприяють набуттю необхідних фізичних і психічних якостей для ефективної роботи організму.

Голод – правда, а апетит – брехня

Апетит – це бажання з'їсти щось смачненьке. А під час цього голоду людина готова їсти все що завгодно.

Необхідно припинити їсти, коли ще не настало відчуття насичення і повноти шлунку. Коли шлунок наповнився до половини, потрібно залишити одну чверть для води і одну чверть – для вільного руху в ньому перетравлюваної їжі і газів, які розширюються.

Як п'єш – так і живеш

Організм людини на 60% складається з води. І від її кількості та якості залежить обмін речовин. Керуючи питним режимом, можна впливати на внутрішні ритми і стан організму.

Взимку треба пити 1,5-2 літра води, а влітку 2-3 літри. Експерти радять випивати за пів години перед їжею пів склянки води або трав'яного чаю.

Тверду їжу – пий, а рідку – їж

У процесі травлення важливе значення має слина, яка необхідна для повноцінного переварювання їжі. Щоб вона виділялася і брала участь у травленні, тверду їжу потрібно пережовувати до стану рідкої суміші. При цьому не пережованих шматочків їжі не повинно бути.

А рідку їжу (молоко, супи, компоти, соки, відвари трав і т. п.) не потрібно поспішати ковтати, а спочатку робити "дегустаційні" руху язиком і щелепою, змішуючи їжу зі слиною. Тільки після цього можна її ковтати.

Насолоджуйтеся порожнім животом

При прийомі їжі – не потрібно поспішати або прагнути з'їсти чим побільше, навіть якщо їсте делікатес. Їжа повинна залишатися у роті до тих пір, поки відчувається її смак.

Не відволікайтеся

Не потрібно їсти і на щось ще відволікатися. Наприклад, читанням, бесідою, переглядом телевізора і т. д. При відволіканні уваги мозок не отримує достатньо інформації щодо якості і кількості споживаної їжі.

Ранок починається ввечері

Не потрібно їсти менше, ніж за 4 години перед сном. А краще – за 7 годин перед сном. Їжа нормально перетравлюється тільки поки людина рухається і тіло знаходиться у вертикальному положенні.

Вуглеводна їжа (овочі, фрукти, злаки тощо) повністю перетравлюється і приблизно за 4 години. А білкова їжа (м'ясо, бобові, горіхи і т. д.) – за 7 годин.

Що ти їси – тим ти і є

Їжте тільки свіжу, чисту, приємну на смак, живу, вітамінну їжу. Забудьте про те, що на Заході люди з досвідом вже давно називають "джанк фуд" ("сміттєвою їжею") – чіпси, гамбургери, сосиски, та інше.

Не поєднуйте несумісне

Переварювання різних продуктів відбувається за рахунок різних біохімічних реакцій: кислотних або лужних. Поєднання таких продуктів в одному прийомі їжі призведе до кислотно-лужної нейтралізації і утворення непотрібних солей, що суттєво погіршує процес травлення.

Нагадаємо, експерт назвала 3 продукту, які призводять до переїдання.