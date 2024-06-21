Тьмяне дзеркало? Ось, як його помити до блиску без спеціального засобу
Іноді важко усвідомити, наскільки брудними були дзеркала, доки не почистити їх ретельно. Пил, відбитки пальців і плями від води затьмарюють дзеркальну поверхню, заважаючи побачити кришталево чисте зображення.
Про те, як почистити дзеркало домашніми засобами, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Martha Stewart.
Як почистити дзеркало домашнім способом
Щоб почистити дзеркало за допомогою домашнього засобу, насамперед потрібно підготувати наступні речі:
- ганчірку з мікрофібри;
- білий оцет;
- воду (бажано дистильовану);
- ватні палички та диски;
- медичний спирт;
- мийний засіб для посуду.
Після того, як всі ці речі підготовані, очищення дзеркала роблять в декілька етапів.
Підготуйте дзеркало до миття
Цілком ймовірно, що на вашому дзеркалі є частинки пилу. Якщо це так, вам потрібно витерти їх чистою ганчіркою перед тим, як намочити скло - щоб не розмазати поверхнею.
Після цього можна видалити залишки пилу, краплі води або плями зубної пасти ватним диском, змоченим у медичному спирті.
Почистьте раму до миття скла
Якщо ваше дзеркало має раму, обов'язково слід почистити і її. Метод, який ви будете використовувати, буде залежати від того, з якого матеріалу зроблена рама.
Якщо це дерево, радять використати пилосос з відповідною насадкою, якщо це метал або композитний матеріал, можна розпилити трохи засобу для чищення на м'яку ганчірку з мікрофібри і протерти раму.
Зробіть розчин для чищення
Хоча існує безліч засобів для чищення, виготовлення розчину своїми руками - також дієвий спосіб отримати чисте дзеркало без розводів.
Для цього радять змішати одну частину білого оцту з чотирма частинами теплої води в мисці або відрі, додавши крихітну краплю господарського мила, якщо ваше дзеркало дуже брудне.
Потім перелийте суміш у пляшку з розпилювачем і обприскайте нею дзеркало.
Уникайте розводів при митті дзеркала
Після розпилення суміші на дзеркало, рекомендують використовувати серветку з мікрофібри, кавовий фільтр або навіть газету і протерти скло широкими горизонтальними рухами від краю до краю, зверху донизу.
Намагайтеся проводити одним і тим же краєм тканини, щоб захопити бруд або сміття, не розмазуючи його по склу.
Крім цього, не слід протирати дзеркало круговими рухами для очищення дзеркала - це поширена помилка, яка призводить до поширення бруду і патьоків.
Як ще почистити каламутне дзеркало
Каламутні дзеркала, як правило, є результатом накопичення природних забруднень. Щоб виправити це, радять почати зі змочування ватної кульки або диска медичним спиртом - і протерти особливо каламутні або мутні ділянки.
Після цього слід розпилити суміш з однієї частини білого оцту і чотирьох частин теплої води. Якщо є значні забруднення, можна залишити розчин на 10 хвилин. Для прибрання рідини протріть дзеркало серветкою з мікрофібри або ватною газетою.
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