Тьмяне дзеркало? Ось, як його помити до блиску без спеціального засобу

Іноді важко усвідомити, наскільки брудними були дзеркала, доки не почистити їх ретельно. Пил, відбитки пальців і плями від води затьмарюють дзеркальну поверхню, заважаючи побачити кришталево чисте зображення.

Про те, як почистити дзеркало домашніми засобами, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Martha Stewart .

Як почистити дзеркало домашнім способом

Щоб почистити дзеркало за допомогою домашнього засобу, насамперед потрібно підготувати наступні речі:

ганчірку з мікрофібри;

білий оцет;

воду (бажано дистильовану);

ватні палички та диски;

медичний спирт;

мийний засіб для посуду.

Після того, як всі ці речі підготовані, очищення дзеркала роблять в декілька етапів.

Підготуйте дзеркало до миття

Цілком ймовірно, що на вашому дзеркалі є частинки пилу. Якщо це так, вам потрібно витерти їх чистою ганчіркою перед тим, як намочити скло - щоб не розмазати поверхнею.

Після цього можна видалити залишки пилу, краплі води або плями зубної пасти ватним диском, змоченим у медичному спирті.

Почистьте раму до миття скла

Якщо ваше дзеркало має раму, обов'язково слід почистити і її. Метод, який ви будете використовувати, буде залежати від того, з якого матеріалу зроблена рама.

Якщо це дерево, радять використати пилосос з відповідною насадкою, якщо це метал або композитний матеріал, можна розпилити трохи засобу для чищення на м'яку ганчірку з мікрофібри і протерти раму.

Зробіть розчин для чищення

Хоча існує безліч засобів для чищення, виготовлення розчину своїми руками - також дієвий спосіб отримати чисте дзеркало без розводів.

Для цього радять змішати одну частину білого оцту з чотирма частинами теплої води в мисці або відрі, додавши крихітну краплю господарського мила, якщо ваше дзеркало дуже брудне.

Потім перелийте суміш у пляшку з розпилювачем і обприскайте нею дзеркало.

Уникайте розводів при митті дзеркала

Після розпилення суміші на дзеркало, рекомендують використовувати серветку з мікрофібри, кавовий фільтр або навіть газету і протерти скло широкими горизонтальними рухами від краю до краю, зверху донизу.

Намагайтеся проводити одним і тим же краєм тканини, щоб захопити бруд або сміття, не розмазуючи його по склу.

Крім цього, не слід протирати дзеркало круговими рухами для очищення дзеркала - це поширена помилка, яка призводить до поширення бруду і патьоків.

Як ще почистити каламутне дзеркало

Каламутні дзеркала, як правило, є результатом накопичення природних забруднень. Щоб виправити це, радять почати зі змочування ватної кульки або диска медичним спиртом - і протерти особливо каламутні або мутні ділянки.

Після цього слід розпилити суміш з однієї частини білого оцту і чотирьох частин теплої води. Якщо є значні забруднення, можна залишити розчин на 10 хвилин. Для прибрання рідини протріть дзеркало серветкою з мікрофібри або ватною газетою.