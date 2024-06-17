Зменшує тиск води: як і коли прочищати душову лійку
Відкладення жорсткої води, які накопичуються всередині душової лійки, можуть забити отвори, звідки виходить вода, погіршуючи роботу приладу та спричиняючи проблеми з сантехнікою в майбутньому. Це одна з причин, яка зумовлює необхідність регулярного очищення душової лійки.
Про те, як ефективно почистити душову лійку і як це правильно робити, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Martha Stewart.
Як часто чистити душову лійку
Усі джерела водопостачання містять кальцій, магній та інші мінерали, які створюють відкладення жорсткої води. Коли ці мінерали накопичуються у вашій душовій лійці та навколо неї, вони залишають крейдяний осад, який називається вапняним нальотом.
Окрім брудного вигляду, ця плівка може вплинути на тиск води і стати проблемою для сантехніки. Бруд, що осідає на насадці, також створює сприятливе середовище для розмноження бактерій і мікробів.
Водночас регулярність очищення душової лійки залежить від жорсткості води. Загальна рекомендація - чистити пристрій щонайменше раз на місяць, але якщо вода жорстка, можливо, це доведеться робити частіше - оскільки жорстка вода багата на кальцій і вапно, вона засмічує душову лійку швидше, ніж м'яка.
Серед ознак того, що душову лійку потрібно чистити - душ не забезпечує сильний і постійний напір води, а також на зовнішній стороні лійки з'являється пліснява або вапняний наліт.
Як чистити душову лійку
У перервах між глибоким очищенням можна проводити швидке точкове очищення душової лійки в рамках регулярного догляду за ванною кімнатою, протираючи раз на тиждень, щоб запобігти накопиченню бруду та нальоту.
Для ретельного очищення потрібні такі речі:
серветка з мікрофібри;
- білий оцет;
- стара зубна щітка або скребок;
- зубочистка або шпилька (для прочищення, якщо потрібно);
- мийний засіб для посуду;
- тазик або відро (для знімної душової лійки);
- пакет з застібкою (для незнімної душової лійки);
- канцелярська гумка або гумка для волосся (для незнімної душової лійки).
Як зробити засіб для очищення душової лійки
Почніть з приготування розчину з рівних частин теплої води та білого оцту. Мелісса Попінг, засновниця The Chemical Free Home, рекомендує використовувати оцет для чищення, а не стандартний харчовий, оскільки він трохи кисліший і краще справляється з очищенням.
Білий оцет також можна замінити лимонним соком або яблучним оцтом. Якщо ваша душова насадка знімна, відкрутіть її і занурте у відро, наповнене водно-оцтовим розчином.
Якщо ваша душова насадка не знімається - ви також можете занурити її в пакет з застібкою, наповнений розчином води і білого оцту в рівних пропорціях, і зав'язати його гумкою.
Після замочування слід пропустити гарячу воду через форсунки душової лійки на кілька хвилин, щоб змити розм'якшені відкладення, а потім - почистити сантехнічний прилад зубною щіткою або скребком, доки не буде видалено весь вапняний наліт.
Якщо повністю очистити форсунки важко, радять зробити пасту з харчової соди та води і почистити форсунки старою зубною щіткою, протерши наприкінці душову лійку серветкою з мікрофібри.
Як почистити душову лійку (фото: Freepik)
Інший спосіб - зробити розчин харчової соди, оцту та олії чайного дерева. Розчин слід нанести на форсунки душової лійки за допомогою зубної щітки, а потім прочистити отвори за допомогою швейної голки. Закінчивши, протріть поверхню ганчіркою з мікрофібри.
Якщо ви намочили, почистили та витерли форсунки душової лійки, а вона все одно не працює належним чином, можливо, вам потрібно почистити сітчастий фільтр.
Для цього вам доведеться відкрутити насадку, оскільки фільтрувальна сітка знаходиться між насадкою і водопровідною трубою. Потім виконайте наступні кроки:
- обережно зніміть фільтрувальну сітку пінцетом;
- очистьте її розчином з рівних частин оцту і води старою зубною щіткою;
- занурте фільтр під воду на одну хвилину і протріть його серветкою з мікрофібри;
- встановіть фільтр на місце і прикрутіть насадку на душову кабіну.
Варто зазначити, що сітчастий фільтр для душу слід замінювати кожні 12 місяців, щоб забезпечити належне очищення води.
До речі, нещодавно ми розповідали про те, як чистити ванну з різного матеріалу.
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