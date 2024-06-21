Тусклое зеркало? Вот, как его помыть до блеска без специального средства

Иногда трудно осознать, насколько грязными были зеркала, пока не почистить их тщательно. Пыль, отпечатки пальцев и пятна от воды омрачают зеркальную поверхность, мешая увидеть кристально чистое изображение.

О том, как почистить зеркало домашними средствами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Martha Stewart .

Как почистить зеркало домашним способом

Чтобы почистить зеркало с помощью домашнего средства, прежде всего, нужно подготовить следующие вещи:

тряпку из микрофибры;

белый уксус;

воду (желательно дистиллированную);

ватные палочки и диски;

медицинский спирт;

моющее средство для посуды.

После того как все эти вещи подготовлены, очистку зеркала производят в несколько этапов.

Подготовьте зеркало к мойке

По всей вероятности, на вашем зеркале есть частицы пыли. Если это так, вам нужно вытереть их чистой тряпкой перед тем, как намочить стекло - чтобы не размазать по поверхности.

После этого можно удалить остатки пыли, капли воды или пятна зубной пасты ватным диском, смоченным в медицинском спирте.

Почистьте раму до мытья стекла

Если ваше зеркало имеет раму, обязательно следует почистить ее. Метод, который вы будете использовать, будет зависеть от того, из какого материала сделана рама.

Если это дерево, советуют использовать пылесос с соответствующей насадкой, если это металл или композитный материал, можно распылить немного чистящего средства на мягкую тряпку из микрофибры и протереть раму.

Сделайте чистящий раствор

Хотя существует множество чистящих средств, изготовление раствора своими руками - также действенный способ получить чистое зеркало без разводов.

Для этого советуют смешать одну часть белого уксуса с четырьмя частями теплой воды в миске или ведре, добавив крошечную каплю хозяйственного мыла, если ваше зеркало очень грязное.

Затем перелейте смесь в бутылку с распылителем и опрыскайте ею зеркало.

Избегайте разводов при мытье зеркала

После распыления смеси на зеркало, рекомендуют использовать салфетку из микрофибры, кофейный фильтр или даже газету и протереть стекло широкими горизонтальными движениями от края к краю, сверху вниз.

Старайтесь проводить одним и тем же краем ткани, чтобы захватить грязь или мусор, не размазывая его по стеклу.

Кроме этого, не следует протирать зеркало круговыми движениями для очистки зеркала - это распространенное заблуждение, которое приводит к распространению грязи и подтеков.

Как еще почистить мутное зеркало

Мутные зеркала, как правило, являются результатом накопления природных загрязнений. Чтобы исправить это, советуют начать со смачивания ватного шарика или диска медицинским спиртом - и протереть особенно мутные или мутные участки.

После этого следует распылить смесь из одной части белого уксуса и четырех частей теплой воды. Если есть загрязнения, можно оставить раствор на 10 минут. Для уборки жидкости протрите зеркало салфеткой из микрофибры или ватной газетой.