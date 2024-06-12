До блиску: як почистити скляні поверхні в ванній

Скляні полички в ванній та дверцята душової часто забруднюються через краплі води, засоби для душу та бруд, які прилипають до їхньої поверхні і роблять скло тьмяним. Проте, окрім спеціальних мийних засобів, таке забруднення можна прибрати і простими способами.

Про те, як очистити скляні поверхні в ванній від нальоту, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Real Simple .

Як часто чистити скляні поверхні в ванній

Скляні душові двері та полички слід чистити після кожного використання, а якщо щоденне чищення неможливе, варто робити глибоке очищення щонайменше щотижня.

Можна хоча б просто протерти поверхню, щоб видалити воду і наліт, або спробувати швидке розпилення засобу для чищення душових кабін.

Як очистити скло в ванній від нальоту

Існує декілька простих "домашніх"методів, які допоможуть прибрати наліт на скляних поверхнях від води і шампуню.

За допомогою оцту

Дистильований білий оцет містить оцтову кислоту, яка розщеплює мильний наліт, проте кислота може пошкодити натуральний камінь, тож не використовуйте цей метод на душових кабінах з такого матеріалу.

Для того, щоб очистити скляні поверхні в ванній цим способом, зробіть наступне:

змішайте дві частини дистильованого білого оцту з двома частинами дистильованої води у пляшці з розпилювачем, додайте 1/4 ч. л. рідини для миття посуду, щоб розчин краще тримався на склі;

починаючи з верхньої частини скляних дверей, рясно розпиліть розчин на скло;

зачекайте щонайменше 5 хвилин, щоб засіб розщепив мильний наліт;

починаючи зверху, неабразивною губкою або скребком протріть скло, якщо оцтовий розчин висох, додайте ще трохи.

Як почистити дверцята душової від нальоту (ілюстрація: Freepik)

Якщо ви використовуєте губку для чищення, промийте скло водою, а потім витріть його насухо рушником з мікрофібри без ворсу. Якщо ж ви чистите скребком, використовуйте рушник, щоб видалити будь-які плями або патьоки.

За допомогою лимонного соку

Лимонний сік є дещо м'якшим, але все ще ефективним засобом для чищення скляних душових дверей.

Лимонний сік містить лимонну кислоту - не таку сильну, як оцтова кислота - і може використовуватися для щоденного очищення. Однак, попри те, що він м'якший, його не слід використовувати для душових кабін з натурального каменю.

Для цього методу радять зробити наступне:

змішайте в пульверизаторі рівні частини лимонного соку і дистильованої води, додавши 1/4 чайної ложки рідини для миття посуду;

почніть з верхньої частини скляних дверей і обприскайте поверхню розчином;

зачекайте приблизно 5 хвилин, щоб подіяв засіб;

починаючи зверху, протріть скло неабразивною губкою або скребком;

змийте розчин водою і витріть скло рушником з мікрофібри.

Як прибрати стійкий наліт на дверцятах душової

Для видалення стійких плям від води зі скляних душових дверей можна використовувати різні "домашні" способи очищення, зокрема наступні продукти.

Лимон

Для цього методу розрізану половинку лимона радять вмочити в харчову соду і акуратно протерти забруднені ділянки скла, після цього промити і висушити безворсовою тканиною або рушником.

Оцет

Дистильований білий оцет рекомендують нагріти у мисці для до теплого стану, але не до кипіння, додати 1/4 ч. л. рідини для миття посуду.

Оцтову суміш необхідно налити у пляшку з розпилювачем або нанести губкою на скло - і зачекати 5-10 хвилин.

Після цього губку треба змастити сухою харчовою содою і обережно протерти забруднені ділянки, потім ретельно промити поверхню і витерти безворсовою тканиною.

Побутовий аміак

Аміак, поширений інгредієнт у засобах для чищення душових кабін, має різкий запах і його не слід поєднувати з іншими засобами для чищення. Тож обов'язково треба відчинити вікно та забезпечити вентиляцію.

Для цього засобу 1 ст. л. побутового аміаку необхідно додати в 1 л теплої дистильованої води в пляшці з розпилювачем, обприскати плями і почекати 5 хвилин, потім потерти неабразивною губкою.

Після цього поверхню потрібно промити водою і висушити серветкою з мікрофібри.