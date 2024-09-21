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На тлі чуток про розлучення Катерина Кухар розповіла про "залицяльників" (відео)

Катерина Кухар (Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)
Автор: Любов Блажко

Популярна українська балерина Катерина Кухар висловилася на тему особистого життя у той час, коли в мережі продовжують пліткувати про її можливе розлучення з Олександром Стояновим.

Що у своєму Instagram показала зірка, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Деталі

У блозі знаменитість виклала відео, в якому заговорила про "залицяльників". Вона зазначила, що після того, як у ЗМІ заговорили про її розрив з партнером, їй у директ почали надходити повідомлення від різних чоловіків - від колишнього однокласника до баристи з сусідньої кав'ярні чи майстра з ремонту. Ролик Кухар вирішила підписати цікавим запитанням: 

"Коли повідомлень від чоловіків більше, ніж у чаті ОСББ, дівчата, з ким поділитися залицяльниками?" - поцікавилася Катерина.

 

Реакція мережі

Колеги та шанувальники з гумором відреагували на цей контент від балерини. Вони зауважили, що зовсім не дивно, що жінка може мати цілу чергу прихильників, адже вона має приголомшливий вигляд. Ось деякі їхні коментарі: 

  • "Де стати в чергу?" 
  • "Де діляться залицяльниками?" 
  • "Крута!" 
  • "Яка неймовірна і розкішна!" 
  • "Не дивно, що така черга красунчиків!" 
  • "Якби я була чоловіком, я теж писала б! Розумію їх прекрасно!" 
  • "90% відсіються після кількох речень спілкування, тому ділитися буде нічим." 

Однак підписникам залишається лише здогадуватися, чи таким чином Кухар підтвердила розставання зі Стояновим, чи вона просто з іронією відреагувала на чутки про свою родину.

Кухар виховує двох дітей, їй 42 роки (Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

До слова, Катерина перебуває у шлюбі зі своїм колегою Олександром Стояновим, оскільки офіційно вони не підтверджували розрив стосунків.

Пара виховує двох дітей: сина Кухар від попередніх стосунків - Тимура, який народився у 2009 році, та їхню спільну доньку Анастасію, яка народилася у 2015 році.

У жовтні минулого року зірки відписалися одне від одного в Instagram, а балерина на тлі цих подій заявила про зміни та змінила зачіску. Вона написала, що "коли в особистому житті жінки відбуваються зміни, то вона йде до перукаря". Проте зараз, як можна помітити, знаменитості знову підписалися одне на одного в мережі.

Офіційно пара не підтверджувала розлучення (Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official) 

До слова, Катерина Кухар з липня 2020 року є керівницею Київського державного хореографічного училища (нині - Київський державний фаховий хореографічний коледж). Її чоловік - народний артист України, лауреат і член журі міжнародних конкурсів, продюсер балетного мистецтва.

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