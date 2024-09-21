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На фоне слухов о разводе Екатерина Кухар рассказала о "поклонниках" (видео)

Екатерина Кухар (Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)
Автор: Любовь Блажко

Популярная украинская балерина Екатерина Кухарь высказалась на тему личной жизни в то время, когда в сети продолжают сплетничать о ее возможном разводе с Александром Стояновым.

Что в своем Instagram показала звезда, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Детали

В блоге знаменитость выложила видео, в котором заговорила о "поклонниках. Она отметила, что после того, как в СМИ заговорили о ее разрыве с партнером, ей в директ начали приходить сообщения от разных мужчин - от бывшего одноклассника до бариста из соседнего кафе или мастера по ремонту. Ролик Кухар решила подписать интересным вопросом. 

"Когда сообщений от мужчин больше, чем в чате ОСМД, девушки, с кем поделиться поклонниками?" - поинтересовалась Екатерина.

 

Реакция сети

Коллеги и поклонники с юмором отреагировали на этот контент от балерины. Они заметили, что совсем не удивительно, что женщина может иметь целую очередь поклонников, ведь она выглядит потрясающе. Вот некоторые их комментарии:

  • "Где стать в очередь?"
  • "Где делятся поклонниками?"
  • "Круто!"
  • "Какая невероятная и роскошная!"
  • "Не удивительно, что такая очередь красавчиков!"
  • "Если бы я была мужчиной, я бы тоже писала! Понимаю их прекрасно!"
  • "90% отсеются после нескольких минут общения, поэтому делиться будет нечем". 

Однако подписчикам остается лишь догадываться, подтвердила ли таким образом Кухар расставание со Стояновым, или она просто с иронией отреагировала на слухи о своей семье.

Кухар воспитывает двоих детей, ей 42 года (Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

К слову, Екатерина состоит в браке со своим коллегой Александром Стояновым, поскольку официально они не подтверждали разрыв отношений.

Пара воспитывает двоих детей: сына Кухар от предыдущих отношений - Тимура, родившегося в 2009 году, и их общую дочь Анастасию, которая появилась на свет в 2015 году.

В октябре прошлого года звезды отписались друг от друга в Instagram, а балерина на фоне этих событий заявила об переменах и сменила прическу. Она написала, что "когда в личной жизни женщины происходят перемены, то она идет к парикмахеру". Однако сейчас, как можно заметить, знаменитости снова подписались друг на друга в сети.

Официально пара не подтверждала развод (Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

К слову, Екатерина Кухар с июля 2020 года является руководителем Киевского государственного хореографического училища (сейчас - Киевский государственный профессиональный хореографический колледж). Ее муж - народный артист Украины, лауреат и член жюри международных конкурсов, продюсер балетного искусства.

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