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Катерина Кухар показала, який вигляд зараз має її старший син Тимур (фото)

Вівторок 30 липня 2024 16:45
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Катерина Кухар показала, який вигляд зараз має її старший син Тимур (фото) Катерина Кухар (фото: @domino.ua)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська прима-балерина Катерина Кухар вперше за багато років поділилась світлинами свого 15-річного сина Тимура.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram судді "Танців із зірками".

Так, Катерина вкрай рідко розповідає про своє особисте життя, а фото сина не ділилась вже багато років.

Відомо, що хлопець не бажає публічності.

Іноді прима-балерина у себе у блозі показує молодшу доньку - Анастасію, а Тіма довгий час "залишався в тіні".

Цього разу знаменитість вирішила зробити виняток і влаштувала фотосесію зі старшим нащадком.

"Це наша перша спроба з сином спробувати єдиний Family Style. P.S. Давайте на чистоту. Вдягти підлітка - це завдання із зірочкою", - написала Кухар.

Катерина Кухар показала, який вигляд зараз має її старший син Тимур (фото)

Катерина Кухар показала, який вигляд зараз має її старший син Тимур (фото)Катерина Кухар показала, який вигляд зараз має її старший син Тимур (фото)

Катерина Кухар із сином (фото: @domino.ua)

Реакція юзерів

Користувачі мережі засипали компліментами зіркову матусю та її дорослого сина.

  • Катю, шантаж? Вмовляння? Підкуп? Як? Як Вам вдалося вмовити підлітка фотографуватись з мамою?
  • Ви дуже класні! Мама і син - краса!
  • Як подорослішав ваш син!
  • Тут хочеться сказати лише одне. Ви неймовірно схожі, неймовірно стильні, неймрвірно

Зазначимо, що Тимур - син Катерини від першого шлюбу. Ім'я батька її первістка Кухар ніколи не називала в інтерв'ю. Однак, за чутками, першим чоловіком Народної артистки був син відомої української тренерки з фігурного катання Галини Кухар.

У прими-балерини також є донька Анастасія. Її вона народила у шлюбі з Олександром Стояновим.

Раніше ми писали, що чоловік Катерини Кухар натякнув на їхнє розлучення і потрапив у гучний скандал через російську культуру.

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