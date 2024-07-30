Катерина Кухар показала, який вигляд зараз має її старший син Тимур (фото)
Українська прима-балерина Катерина Кухар вперше за багато років поділилась світлинами свого 15-річного сина Тимура.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram судді "Танців із зірками".
Так, Катерина вкрай рідко розповідає про своє особисте життя, а фото сина не ділилась вже багато років.
Відомо, що хлопець не бажає публічності.
Іноді прима-балерина у себе у блозі показує молодшу доньку - Анастасію, а Тіма довгий час "залишався в тіні".
Цього разу знаменитість вирішила зробити виняток і влаштувала фотосесію зі старшим нащадком.
"Це наша перша спроба з сином спробувати єдиний Family Style. P.S. Давайте на чистоту. Вдягти підлітка - це завдання із зірочкою", - написала Кухар.
Катерина Кухар із сином (фото: @domino.ua)
Реакція юзерів
Користувачі мережі засипали компліментами зіркову матусю та її дорослого сина.
- Катю, шантаж? Вмовляння? Підкуп? Як? Як Вам вдалося вмовити підлітка фотографуватись з мамою?
- Ви дуже класні! Мама і син - краса!
- Як подорослішав ваш син!
- Тут хочеться сказати лише одне. Ви неймовірно схожі, неймовірно стильні, неймрвірно
Зазначимо, що Тимур - син Катерини від першого шлюбу. Ім'я батька її первістка Кухар ніколи не називала в інтерв'ю. Однак, за чутками, першим чоловіком Народної артистки був син відомої української тренерки з фігурного катання Галини Кухар.
У прими-балерини також є донька Анастасія. Її вона народила у шлюбі з Олександром Стояновим.