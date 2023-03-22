Ткаченко про пам'ятник Щорсу у Києві: Коня пропонують залишити

Щорса прибрати, коня - лишити!

За словами Ткаченка, остання версія, яку він чув "з розряду щирих пропозицій": "Давайте коня залишимо, а Щорса приберемо".

"Це теж варіант, тому що кінь усіма мистецтвознавцями визнається як видатний мистецький кінь", - каже міністр.

Але що зрештою буде з цим Щорсом?

Очільник мінкульту пояснює: облікову інформацію його відомству має надати влада столиці.

"Ми не можемо просто сказати, що є пам'ятник, перенесіть його. При всіх нюансах війни ми маємо виховувати в собі повагу до закону і розуміння того, що ми не варвари. Кінь же хороший", - додає Ткаченко.

Що відомо про пам’ятник Щорсу в Києві

Пам’ятник Щорсу в Києві (фото: РБК-Україна, Юлія Червінська)

Пам'ятник одному з військових командирів більшовиків під час радянсько-української війни, образ якого активно використовували радянські пропагандисти, розташований на перетині вулиці Симона Петлюри та бульвару Тараса Шевченка.

Він являє собою виготовлену з бронзи кінну статую загальною висотою майже чотирнадцять метрів.

Цей "витвір" встановили у центрі столиці 30 квітня 1954 року з нагоди 300-річчя Переяславської ради. Можливо, наприкінці квітні його й демонтують…

Додамо, що до Щорса (в 1872-1926 роках) на цьому місці був пам'ятник Олексію Бобринському - відомому меценату, засновнику цукрової промисловості України й будівничому залізниці в Києві, який відіграв значну роль у розвитку нашої країни.

Пам’ятник Бобринському в Києві (фото: wikipedia.org)