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Декомунізація в дії. У Києві знесли пам'ятник радянському генералу Ватутіну

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Київ, Четвер 09 лютого 2023 15:38
Декомунізація в дії. У Києві знесли пам'ятник радянському генералу Ватутіну Фото: у Києві знесли пам'ятник радянському генералу Ватутіну (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У київському Маріїнському парку сьогодні, 9 лютого, демонтували пам'ятник радянському генералу Миколі Ватутіну.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна та КМДА.

Тепер пам'ятник перенесуть до Музею авіації. Зазначимо, що до демонтажу задіювали 10 фахівців та 2 види великогабаритної техніки.

Додамо, що Микола Ватутін - це радянський воєначальник, генерал армії, герой Радянського Союзу. Він був одним із чотирьох командувачів радянськими фронтами, які загинули у роки німецько-радянської війни.

Ватутін брав активну участь у війні проти залишків армії УНР, повстанців Холодного Яру. Найбільше Ватутін "прославився" під час Другої світової війни, коли його невміле, а інколи просто вбивче керівництво військами призводило до величезних втрат серед особового складу.

Нагадаємо, що вчора у Києві знесли пам'ятник радянському льотчику Валерію Чкалову.

Окрім того, у Дніпрі демонтували два пам'ятники, що були присвячені героям Радянського Союзу.

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