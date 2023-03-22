Ткаченко о памятнике Щорсу в Киеве: Лошадь предлагают оставить

Уже длительное время в обществе ведутся дискуссии о демонтаже памятника Щорсу в Киеве в рамках декоммунизации. Но статуя советскому военному деятелю на коне, инициатором установления которой выступил в свое время Сталин, до сих пор "красуется" в центре столицы Украины.
О том, какая судьба может ожидать этот скандальный памятник, в интервью РБК-Украина рассказал министр культуры Александр Ткаченко.
По словам Ткаченко, последняя версия, которую он слышал "из разряда искренних предложений": "Давайте коня оставим, а Щорса уберем".
"Это тоже вариант, потому что лошадь всеми искусствоведами признается как выдающаяся художественная лошадь", - говорит министр.
Глава минкульта объясняет: учетную информацию его ведомству должны предоставить власти столицы.
"Мы не можем просто сказать, что есть памятник, перенесите его. При всех нюансах войны мы должны воспитывать в себе уважение закона и понимание того, что мы не варвары. Лошадь же хорошая", - добавляет Ткаченко.
Памятник Щорсу в Киеве (фото: РБК-Украина, Юлия Червинская)
Памятник одному из военных командиров большевиков во время советско-украинской войны, образ которого активно использовали советские пропагандисты, расположен на пересечении улицы Симона Петлюры и бульвара Тараса Шевченко.
Он представляет собой изготовленную из бронзы конную статую общей высотой почти четырнадцать метров.
Это "произведение" было установлено в центре столицы 30 апреля 1954 года по случаю 300-летия Переяславского совета. Возможно, в конце апреля его и демонтируют…
Добавим, что до Щорса (в 1872-1926 годах) на этом месте был памятник Алексею Бобринскому - известному меценату, основателю сахарной промышленности Украины и строительному железной дороге в Киеве, который сыграл значительную роль в развитии нашей страны.
Памятник Бобринскому в Киеве (фото: wikipedia.org)
Ранее мы сообщали, что Киев готовится к сносу памятника Щорсу, но еще нет разрешения Министерства культуры Украины.
Также мы писали, что в Киеве снесли памятник советскому генералу Ватутину.