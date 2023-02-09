Київ готується до знесення пам'ятника Щорсу. Чекають на рішення Мінкульту

Київська влада вже готова до демонтажу пам'ятника Миколі Щорсу. КМДА очікує від Міністерства культури України на це дозвіл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера столиці Віталія Кличка у Telegram .

"Чекає столиця і рішення Мінкульту, яке дозволить прибрати пам'ятник одному з військових ватажків більшовиків - Щорсу, на чому давно наполягають кияни", - написав він.

Хто такий Микола Щорс

Щорс – український радянський військовий діяч, один із військових командирів більшовиків під час радянсько-української війни.

Щорс був "комендантом" Києва, а також воював проти армії УНР та брав участь в окупації українських міст більшовиками.

30 серпня 1919 року Миколи Щорса було вбито. З 1930-х його ім'я активно використовується російською пропагандою.