Ткаченко про пам'ятник Щорсу у Києві: Коня пропонують залишити
Уже тривалий час в суспільстві точаться дискусії щодо демонтажу пам’ятника Щорсу в Києві в рамках декомунізації. Але статуя радянському військовому діячеві на коні, ініціатором встановлення якої виступив свого часу Сталін, досі "красується" в центрі столиці України.
Про те, яка доля може чекати цей скандальний пам’ятник, у інтерв’ю РБК-Україна розповів міністр культури Олександр Ткаченко.
Щорса прибрати, коня - лишити!
За словами Ткаченка, остання версія, яку він чув "з розряду щирих пропозицій": "Давайте коня залишимо, а Щорса приберемо".
"Це теж варіант, тому що кінь усіма мистецтвознавцями визнається як видатний мистецький кінь", - каже міністр.
Але що зрештою буде з цим Щорсом?
Очільник мінкульту пояснює: облікову інформацію його відомству має надати влада столиці.
"Ми не можемо просто сказати, що є пам'ятник, перенесіть його. При всіх нюансах війни ми маємо виховувати в собі повагу до закону і розуміння того, що ми не варвари. Кінь же хороший", - додає Ткаченко.
Що відомо про пам’ятник Щорсу в Києві
Пам’ятник Щорсу в Києві (фото: РБК-Україна, Юлія Червінська)
Пам'ятник одному з військових командирів більшовиків під час радянсько-української війни, образ якого активно використовували радянські пропагандисти, розташований на перетині вулиці Симона Петлюри та бульвару Тараса Шевченка.
Він являє собою виготовлену з бронзи кінну статую загальною висотою майже чотирнадцять метрів.
Цей "витвір" встановили у центрі столиці 30 квітня 1954 року з нагоди 300-річчя Переяславської ради. Можливо, наприкінці квітні його й демонтують…
Додамо, що до Щорса (в 1872-1926 роках) на цьому місці був пам'ятник Олексію Бобринському - відомому меценату, засновнику цукрової промисловості України й будівничому залізниці в Києві, який відіграв значну роль у розвитку нашої країни.
Пам’ятник Бобринському в Києві (фото: wikipedia.org)
Раніше ми повідомляли, що Київ готується до знесення пам'ятника Щорсу, але ще немає дозволу від Міністерства культури України.
Також ми писали, що у Києві знесли пам'ятник радянському генералу Ватутіну.