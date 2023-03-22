Ткаченко о памятнике Щорсу в Киеве: Лошадь предлагают оставить

Уже длительное время в обществе ведутся дискуссии о демонтаже памятника Щорсу в Киеве в рамках декоммунизации. Но статуя советскому военному деятелю на коне, инициатором установления которой выступил в свое время Сталин, до сих пор "красуется" в центре столицы Украины.

О том, какая судьба может ожидать этот скандальный памятник, в интервью РБК-Украина рассказал министр культуры Александр Ткаченко.

Щорса убрать, коня - оставить!

По словам Ткаченко, последняя версия, которую он слышал "из разряда искренних предложений": "Давайте коня оставим, а Щорса уберем".

"Это тоже вариант, потому что лошадь всеми искусствоведами признается как выдающаяся художественная лошадь", - говорит министр.

Но что, в конце концов, будет с этим Щорсом?

Глава минкульта объясняет: учетную информацию его ведомству должны предоставить власти столицы.

"Мы не можем просто сказать, что есть памятник, перенесите его. При всех нюансах войны мы должны воспитывать в себе уважение закона и понимание того, что мы не варвары. Лошадь же хорошая", - добавляет Ткаченко.

Что известно о памятнике Щорсу в Киеве

Памятник Щорсу в Киеве (фото: РБК-Украина, Юлия Червинская)

Памятник одному из военных командиров большевиков во время советско-украинской войны, образ которого активно использовали советские пропагандисты, расположен на пересечении улицы Симона Петлюры и бульвара Тараса Шевченко.

Он представляет собой изготовленную из бронзы конную статую общей высотой почти четырнадцать метров.

Это "произведение" было установлено в центре столицы 30 апреля 1954 года по случаю 300-летия Переяславского совета. Возможно, в конце апреля его и демонтируют…

Добавим, что до Щорса (в 1872-1926 годах) на этом месте был памятник Алексею Бобринскому - известному меценату, основателю сахарной промышленности Украины и строительному железной дороге в Киеве, который сыграл значительную роль в развитии нашей страны.

Памятник Бобринскому в Киеве (фото: wikipedia.org)