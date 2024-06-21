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З Ткачем, Котом та зіркою "Холостячки": як Мішина "відгуляла" день народження у Конча-Заспі (фото)

П'ятниця 21 червня 2024 13:41
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З Ткачем, Котом та зіркою "Холостячки": як Мішина "відгуляла" день народження у Конча-Заспі (фото) Ксения Мишина (фото: instagram.com/misha.k.ua)
Автор: Поліна Іваненко

18 червня акторці Ксенії Мішиній виповнилося 35 років. І днями вона відсвяткувала день народження у великій компанії друзів.

Як "відгреміла" вечірка Мішиної, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Stories, якими актриса ділилася в Instagram.

Свій день народження актриса вирішила святкувати в одному з закладів, який розташовано у лісах Конча-Заспи (елітний район на півдні Києва).

Для вечірки Мішина обрала чорний комплект - топ та штани з ремінцем від CELINE, який коштує понад 25 тисяч гривень.

З Ткачем, Котом та зіркою &quot;Холостячки&quot;: як Мішина &quot;відгуляла&quot; день народження у Конча-Заспі (фото)Святковий "лук" Мішиної (фото: instagram.com/misha.k.ua)

На свято актриса запросила друзів. Вона приймала гостей за вишуканим столом, прикрашеним квітами та красивим посудом.

З Ткачем, Котом та зіркою &quot;Холостячки&quot;: як Мішина &quot;відгуляла&quot; день народження у Конча-Заспі (фото)

З Ткачем, Котом та зіркою &quot;Холостячки&quot;: як Мішина &quot;відгуляла&quot; день народження у Конча-Заспі (фото)

З Ткачем, Котом та зіркою &quot;Холостячки&quot;: як Мішина &quot;відгуляла&quot; день народження у Конча-Заспі (фото)

Як Мішина святкувала день народження (скріншоти)

Серед гостей можна було помітити Макса Тарапату, який брав участь у шоу "Холостячка" зі Златою Огнєвіч. З ним Мішина "світиться" вже не вперше.

Також на заході були гуморист Юрій Ткач, танцюрист Євген Кот та його дружина Наталія Татарінцева, актриса Наталка Денисенко та інші відомі персони.

З Ткачем, Котом та зіркою &quot;Холостячки&quot;: як Мішина &quot;відгуляла&quot; день народження у Конча-Заспі (фото)

З Ткачем, Котом та зіркою &quot;Холостячки&quot;: як Мішина &quot;відгуляла&quot; день народження у Конча-Заспі (фото)

З Ткачем, Котом та зіркою &quot;Холостячки&quot;: як Мішина &quot;відгуляла&quot; день народження у Конча-Заспі (фото)

З Ткачем, Котом та зіркою &quot;Холостячки&quot;: як Мішина &quot;відгуляла&quot; день народження у Конча-Заспі (фото)

З ким Мішина святкувала день народження (скріншоти)

Сама актриса майже нічого не постила у день вечірки. Вона робила репости з фото та відео, які публікували її гості.

З Ткачем, Котом та зіркою &quot;Холостячки&quot;: як Мішина &quot;відгуляла&quot; день народження у Конча-Заспі (фото)

Вечірка Мішиної (скріншот)

А вже на ранок Мішина показалася з Ткачем. Разом вони їхали на роботу. Судячи з усього, актриса вдало відсвяткувала день народження, адже почала день з "сонечка та вітамінних коктейлів".

З Ткачем, Котом та зіркою &quot;Холостячки&quot;: як Мішина &quot;відгуляла&quot; день народження у Конча-Заспі (фото)

Мішина і Ткач (скріншот)

До слова, раніше ми вже розповідали, що Рибчинський, Пивоваров та Білик з'явилися у несподіваному кліпі Зіброва.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, що шоумен Джеджула відповів, коли оновить дані у ТЦК.

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