"Я офіцер запасу": шоумен Джеджула відповів, коли оновить дані у ТЦК

Актор та шоумен Андрій Джеджула розповів, чи планує він оновлювати дані у ТЦК та коли саме займеться цим питанням. Також ведучий пояснив, як саме він нині допомагає Україні та ЗСУ.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це шоумен розповів в інтерв'ю OBOZ.UA .

"Я офіцер запасу"

За словами Джеджули, він усе ж піде до ТЦК. Там він планує пройти ВЛК, хоча і зазначає, що ніколи не служив.

"Зараз якраз у процесі – цього тижня планую закривати питання. Пройти ВЛК і все необхідне. Я офіцер запасу, старший лейтенант", - заявив шоумен.

"Але ніколи не служив, лише в університеті Шевченка навчався на військовій кафедрі. За професією - військовий юрист", - додав він.

Джеджулазаявив, що буде проходити ВЛК (фото: instagram.com/djedjula)

Що Джеджула робить в умовах повномасштабної війни

Артист зазначив, що не виїхав з Києва у перші дні. Він вже тоді почав шукати, чим може допомогти. Джеджула навіть намагався "достукатися" до підписників з РФ.

"Мені здавалося, що люди не до кінця розуміють, їх ввели в оману, не доносять правильну інформацію. Але потім, коли постав перед суворою дійсністю, припинив щось доводити. На початку березня був серед захисників аеропорту "Жуляни", кілька разів пройшов курси парамедицини й тактичної підготовки", - заявив ведучий.

"Все необхідне, бронежилет та інше, в мене було з собою із 2014 року, коли пішов воювати мій двоюрідний брат. Але було і дещо досить кумедне в цьому одязі: захисні наколінники від роликів, яскраві кросівки - такий собі покемон", - додав він.

Джеджула пояснив, чому не служить (фото: instagram.com/djedjula)

Потім Джеджула став волонтером. За словами шоумена, він досі їздить в "гарячі точки". Туди він возить допомогу.

"От тільки повернувся з Харкова та Ізюма. Другий напрям моєї роботи - благодійні аукціони. Вважаю себе чемпіоном із проведення такого роду заходів. Я вмію продавати навіть повітря - цим славлюся", - заявив артист.

"Окрім того, не так багато в Україні залишилося ведучих мого рівня. Перший захід провів у березні 2022 року. З останніх - український благодійний вечір на Каннському кінофестивалі", - резюмував він.