С Ткачем, Котом и звездой "Холостячки": как Мишина "отгуляла" день рождения в Конча-Заспе (фото)

18 июня актрисе Ксении Мишиной исполнилось 35 лет. И на днях она отметила день рождения в большой компании друзей.

Как "отгремела" вечеринка Мишиной, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Stories, которыми актриса делилась в Instagram .

Свой день рождения актриса решила праздновать в одном из заведений, расположенном в лесах Конча-Заспы (элитный район на юге Киева).

Для вечеринки Мишина выбрала черный комплект - топ и брюки с ремешком от CELINE, который стоит более 25 тысяч гривен.

Праздничный "лук" Мишиной (фото: instagram.com/misha.k.ua)

На праздник актриса пригласила друзей. Она принимала гостей за изысканным столом, украшенным цветами и красивой посудой.

Как Мишина праздновала день рождения (скриншоты)

Среди гостей можно было заметить Макса Тарапату, участвовавшего в шоу "Холостячка" со Златой Огневич. С ним Мишина "светится" уже не в первый раз.

Также на мероприятии были юморист Юрий Ткач, танцор Евгений Кот и его жена Наталья Татаринцева, актриса Наталка Денисенко и другие известные персоны.

С кем Мишина праздновала день рождения (скриншоты)

Сама актриса почти ничего не постила в день вечеринки. Она делала репосты с фото и видео, которые публиковали ее гости.

Вечеринка Мишиной (скриншот)

А уже к утру Мишина показалась с Ткачем. Вместе они ехали на работу. Судя по всему, актриса удачно отпраздновала день рождения, ведь начала день с "солнышка и витаминных коктейлей".

Мишина и Ткач (скриншот)