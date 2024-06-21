Рибчинський, Пивоваров та Білик з'явилися у несподіваному кліпі Зіброва: дивіться, що з цього вийшло

21 червня "головним вусам країни" - співаку Павлу Зіброву, виповнюється 67 років. І до цієї дати артист запрем'єрив несподіваний кліп, у якому знялося чимало відомих персон.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео, яке з'явилося на YouTube-каналі гурту KOLABA.

Зібров представив новий кліп - про що він

Так, артист оновив свій хіт "День народження". Разом з гуртом KOLABA співак представив трек, який отримав "друге дихання".

У відео для пісні знялися понад 30 зіркових друзів та колег Зіброва. У кадрі можна побачити, зокрема, артистів Ірину Білик, Артема Пивоварова, Анну Трінчер, Аліну Гросу, Віктора Бронюка, Тоню Матвієнко та багатьох інших.

Також Зібров запросив до кліпу Юрія Рибчинського, Тімура Мірошниченка, Дмитра Гордона, Лесю Нікітюк, Ігоря Ласточкіна. Усі вони співали на камеру оновлену версію пісні.

Як реагує мережа

Новий кліп приємно здивував коментаторів. Фани Зіброва привітали його з днем народження. Також користувачі пишуть: