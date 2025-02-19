"Титанік" був би в шоці: 6 айсбергів-гігантів розміром з мегаполіс

Айсберги - одні з найбільших природних утворень на Землі, що дрейфують через океан після відколу від льодовиків або льодових шельфів в полярних регіонах. Ці величезні крижані маси можуть досягати неймовірних розмірів, деякі з них мають площу в тисячі квадратних кілометрів.

A-68a

Айсберг A-68a був одним із найбільших, зареєстрованих за всю історію, відколовшись від льодового шельфу Ларсена C в Антарктиді у липні 2017 року. Його початкова площа становила близько 5 800 квадратних кілометрів, що відповідало розміру невеликої країни.

Коли айсберг дрейфував через Південний океан, A-68a став об'єктом глобальної уваги через потенційний вплив на морські шляхи та місцеві екосистеми. Його подорож тривала кілька років, під час яких айсберг розколовся на менші шматки.

Багато вчених уважно спостерігали за ним, вивчаючи, як зміни клімату можуть впливати на швидкість відколювання айсбергів. Товщина айсберга досягала близько 200 метрів, що робило його величезною присутністю на морі. Зрештою, A-68a розпався в 2021 році біля острова Південна Георгія.

Айсберг A-68a (фото: Вікіпедія)

C-19

У 2002 році айсберг C-19 відколовся від льодового шельфу Росс, початково займаючи площу близько 5 500 квадратних кілометрів. Айсберг мав ширину близько 32 кілометрів і довжину понад 200 кілометрів. Вражаючі розміри C-19 зробили його об'єктом уваги для вчених, що досліджують динаміку льодових шельфів.

Коли він почав дрейфувати в тепліші води, C-19 поступово розколовувався, слідуючи звичному життєвому циклу для великих айсбергів. Спостереження за його руйнуванням дало важливі дані про процеси танення айсбергів у Південному океані.

Протягом кількох років шматки C-19 повільно розпадалися, додаючи прісну воду в море. Подорож айсберга дала критичні відомості про майбутнє великих льодових мас у світі, що розігрівається.

B-15

B-15 залишається найбільшим айсбергом, зареєстрованим за всю історію, з приголомшливою площею 11 000 квадратних кілометрів. Відколовшись від льодового шельфу Росс в Антарктиді в березні 2000 року, він мав розмір, що був приблизно рівний Ямайці.

Цей колосальний айсберг повільно дрейфував через океан, розколюючись на кілька менших частин з часом. У своїй найвищій точці B-15 створював навігаційні загрози через свій розмір і повільний рух.

Неймовірний масштаб B-15 дозволив отримати важливі відомості про потенційні наслідки глобального потепління для полярних льодовиків. Його найбільша частина, B-15A, існувала до 2005 року, коли вона остаточно розпалася поблизу мису Адаре. Навіть сьогодні уламки B-15 продовжують дрейфувати в Південному океані.

Айсберг B-15 (фото: Вікіпедія)

A-38

Айсберг A-38 відколовся від льодового шельфу Ронне в жовтні 1998 року і мав початкову площу близько 7 200 квадратних кілометрів. Завдовжки понад 144 кілометри, A-38 мав унікальну подорож через антарктичні моря. У той час цей айсберг мав безпрецедентні розміри, що викликало великий науковий інтерес.

Однак, як і багато великих айсбергів, A-38 незабаром почав розколюватися на менші фрагменти, коли він відпливав від місця свого утворення. Ці уламки, звані A-38B та A-38C, продовжували плавати протягом кількох років, впливаючи на місцеві морські екосистеми. A-38 став еталоном для подальших досліджень айсбергів.

A-22A

A-22A, що походить від льодового шельфу Фільхнера-Ронне в 1980-х роках, покривав площу близько 4 000 квадратних кілометрів. Цей айсберг був довговічним, існуючи в Південному океані протягом десятиліть. Його стабільність і повільний рух дозволяли дослідникам вивчати його вплив на океанічні екосистеми.

З часом A-22A поступово розколювався, впливаючи на рівень солоності та розподіл поживних речовин. Його тривале існування в антарктичних водах підкреслило стійкість товстих, щільних айсбергів.

Тривалий період існування A-22A став цінним орієнтиром для розуміння динаміки айсбергів протягом тривалого часу. Навіть коли він розпався, айсберг продовжував бути частиною океанографічних досліджень.

Айсберг A-22A (фото: Вікіпедія)

A-76

У 2021 році айсберг A-76 відколовся від льодового шельфу Ронне, швидко ставши найбільшим айсбергом у світі на той час. Площа A-76 становила понад 4 320 квадратних кілометрів, і він мав прямокутну форму. Його величезні розміри привернули увагу, порівнюючи його з розмірами штату Род-Айленд.

Стеження за його дрейфом стало пріоритетом, оскільки його розташування впливає на судноплавні маршрути та океанські течії. Цей айсберг став важливою частиною обговорень про стабільність льодових шельфів на фоні змін клімату.

Товщина A-76 становила 210 метрів, що дозволяло йому зберігати свою структуру, незважаючи на більш теплі океанські умови. Його подорож уважно спостерігається з метою вивчення можливих екологічних наслідків.