"Титаник" был бы в шоке: 6 айсбергов-гигантов размером с мегаполис

Айсберги - одни из самых больших природных образований на Земле, дрейфующие через океан после скола от ледников или ледовых шельфов в полярных регионах. Эти огромные ледяные массы могут достигать невероятных размеров, некоторые из них имеют площадь в тысячи квадратных километров.

A-68a

Айсберг A-68a был одним из крупнейших, зарегистрированных за всю историю, отколовшись от ледового шельфа Ларсена C в Антарктиде в июле 2017 года. Его начальная площадь составляла около 5 800 квадратных километров, что соответствовало размеру небольшой страны.

Когда айсберг дрейфовал через Южный океан, A-68a стал объектом глобального внимания из-за потенциального влияния на морские пути и местные экосистемы. Его путешествие длилось несколько лет, во время которых айсберг раскололся на меньшие куски.

Многие ученые внимательно наблюдали за ним, изучая, как изменения климата могут влиять на скорость откалывания айсбергов. Толщина айсберга достигала около 200 метров, что делало его огромным присутствием в море. В конце концов, A-68a распался в 2021 году возле острова Южная Георгия.

Айсберг A-68a (фото: Википедия)

C-19

В 2002 году айсберг C-19 откололся от ледового шельфа Росс, первоначально занимая площадь около 5 500 квадратных километров. Айсберг имел ширину около 32 километров и длину более 200 километров. Впечатляющие размеры C-19 сделали его объектом внимания для ученых, исследующих динамику ледовых шельфов.

Когда он начал дрейфовать в более теплые воды, C-19 постепенно раскалывался, следуя привычному жизненному циклу для крупных айсбергов. Наблюдение за его разрушением дало важные данные о процессах таяния айсбергов в Южном океане.

В течение нескольких лет куски C-19 медленно распадались, добавляя пресную воду в море. Путешествие айсберга дало критические сведения о будущем больших ледовых масс в разогревающемся мире.

B-15

B-15 остается самым большим айсбергом, зарегистрированным за всю историю, с ошеломляющей площадью 11 000 квадратных километров. Отколовшись от ледового шельфа Росс в Антарктиде в марте 2000 года, он имел размер, примерно равный Ямайке.

Этот колоссальный айсберг медленно дрейфовал через океан, раскалываясь на несколько меньших частей со временем. В своей самой высокой точке B-15 создавал навигационные угрозы из-за своего размера и медленного движения.

Невероятный масштаб B-15 позволил получить важные сведения о потенциальных последствиях глобального потепления для полярных ледников. Его самая большая часть, B-15A, существовала до 2005 года, когда она окончательно распалась вблизи мыса Адаре. Даже сегодня обломки B-15 продолжают дрейфовать в Южном океане.

Айсберг B-15 (фото: Википедия)

A-38

Айсберг A-38 откололся от ледового шельфа Ронне в октябре 1998 года и имел начальную площадь около 7 200 квадратных километров. Длиной более 144 километров, A-38 имел уникальное путешествие через антарктические моря. В то время этот айсберг имел беспрецедентные размеры, что вызвало большой научный интерес.

Однако, как и многие большие айсберги, A-38 вскоре начал раскалываться на меньшие фрагменты, когда он отплывал от места своего образования. Эти обломки, называемые A-38B и A-38C, продолжали плавать в течение нескольких лет, влияя на местные морские экосистемы. A-38 стал эталоном для дальнейших исследований айсбергов.

A-22A

A-22A, происходящий от ледового шельфа Фильхнера-Ронне в 1980-х годах, покрывал площадь около 4 000 квадратных километров. Этот айсберг был долговечным, существуя в Южном океане в течение десятилетий. Его стабильность и медленное движение позволяли исследователям изучать его влияние на океанические экосистемы.

Со временем A-22A постепенно раскалывался, влияя на уровень солености и распределение питательных веществ. Его длительное существование в антарктических водах подчеркнуло устойчивость толстых, плотных айсбергов.

Длительный период существования A-22A стал ценным ориентиром для понимания динамики айсбергов в течение длительного времени. Даже когда он распался, айсберг продолжал быть частью океанографических исследований.

Айсберг A-22A (фото: Википедия)

A-76

В 2021 году айсберг A-76 откололся от ледового шельфа Ронне, быстро став крупнейшим айсбергом в мире в то время. Площадь A-76 составляла более 4 320 квадратных километров, и он имел прямоугольную форму. Его огромные размеры привлекли внимание, сравнивая его с размерами штата Род-Айленд.

Слежение за его дрейфом стало приоритетом, поскольку его расположение влияет на судоходные маршруты и океанские течения. Этот айсберг стал важной частью обсуждений о стабильности ледовых шельфов на фоне изменений климата.

Толщина A-76 составляла 210 метров, что позволяло ему сохранять свою структуру, несмотря на более теплые океанские условия. Его путешествие внимательно наблюдается с целью изучения возможных экологических последствий.