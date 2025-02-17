На кожному з них вміститься ціле місто. 7 найбільших стадіонів світу

Стадіони - це не просто спортивні арени, вони стають символами любові до спорту та культурними орієнтирами в різних країнах. Деякі з найбільших стадіонів у світі є справжніми чудесами архітектури.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Rarest.org розповідає про сім найбільших стадіонів світу, які викликають захоплення.

Мельбурн Крикет Граунд (MCG), Мельбурн, Австралія

Мельбурн Крикет Граунд (MCG) - найбільший стадіон Австралії, який вміщує 100 024 глядачів. Цей історичний стадіон був відкритий у 1853 році і став центром австралійського спорту. На ньому проходять важливі події, включаючи крикет, австралійський футбол і регбі.

MCG також став місцем проведення літніх Олімпійських ігор 1956 року та Ігор Співдружності 2006 року. Це справжній культурний і спортивний хаб Австралії, який продовжує привертати глядачів з усього світу.

Стадіон Мельбурн Крикет Граунд (фото: Вікіпедія)

Камп Ноу, Барселона, Іспанія

Камп Ноу - найбільший футбольний стадіон Європи, який вміщує 99 354 глядачів. Цей стадіон, відкритий у 1957 році, є домом для футбольного клубу "Барселона". На його полі проходили одні з найвідоміших матчів в історії футболу.

Камп Ноу має унікальну атмосферу, що створюється глядачами, і постійно розвивається, щоб стати ще вражаючим. Завдяки зв'язку з таким успішним клубом і своїй історичній значущості, стадіон є обов'язковим для відвідування любителями футболу.

Стадіон Камп Ноу (фото: Вікіпедія)

ФНБ Стадіон, Йоханнесбург, Південна Африка

ФНБ Стадіон, також відомий як Соккер Сіті, є найбільшим стадіоном Африки, який вміщує 94 736 глядачів. Стадіон був відкритий у 1989 році, а його особлива форма, що нагадує африканську чашу, робить його неповторним.

Стадіон став важливою частиною південноафриканської спортивної культури та був місцем проведення чемпіонату світу з футболу 2010 року. Його історичне значення посилюється тим, що саме на цьому стадіоні Нельсон Мандела виголосив свою першу промову після звільнення з в'язниці у 1990 році.

ФНБ Стадіон (фото: Вікіпедія)

Естадіо Азтека, Мехіко, Мексика

Естадіо Азтека в Мехіко - один з найбільших стадіонів світу, який вміщує 87 523 глядачів. Стадіон став знаковим об'єктом, проведши два фінали чемпіонатів світу з футболу, що є винятковим досягненням. Він також є домом для національної збірної Мексики та клубу "Америка".

Естадіо Азтека знаходиться на висоті 2 240 метрів над рівнем моря, що робить його особливо складним для суперників. Стадіон також приймав великі концерти та інші культурні події, залишивши свій слід в історії спорту.

Естадіо Азтека (фото: Вікіпедія)

Вемблі (Новий), Лондон, Велика Британія

Новий Вемблі, відкритий у 2007 році, є сучасним стадіоном з унікальною архітектурою. Його місткість складає 90 000 глядачів, і він став символом британського футболу. На стадіоні проходять найважливіші футбольні матчі, включаючи фінали Кубка Англії та міжнародні турніри.

Знаменитий своїм арковим дизайном, який став однією з візитних карток Лондона, Вемблі є світовим культурним та спортивним об'єктом. Стадіон поєднує в собі багатий досвід і сучасні досягнення в будівництві.

Стадіон Вемблі (фото: Вікіпедія)

Роз Боуелл, Пасадена, США

Роз Боуелл, відкритий у 1922 році, є історичним символом американського спорту. Вміщує 88 565 глядачів і став домом для одного з найпрестижніших матчів американського футболу - щорічної гри Роз Боула.

Стадіон розташований у мальовничій місцевості з видами на гори, що надає йому особливого чару. Роз Боуелл також приймав важливі події, такі як ігри чемпіонатів світу з футболу та олімпійські змагання. З його історією та значущістю цей стадіон є невід'ємною частиною спортивної культури США.

Стадіон Роз Боуелл (фото: Вікіпедія)

Маракана, Ріо-де-Жанейро, Бразилія

Стадіон Маракана в Ріо-де-Жанейро - один із найбільших стадіонів світу, що вміщує 78 838 глядачів. Це один із найвідоміших футбольних стадіонів у світі, відкритий у 1950 році, який став місцем проведення фіналу чемпіонату світу з футболу.

Стадіон пережив численні реконструкції, однак залишається символом бразильської футбольної культури. Маракана також є важливим культурним центром і приймає різні концерти та інші великі події. Його історія та атмосферу неможливо не відчути під час будь-якого спортивного чи культурного заходу.

Стадіон Маракана (фото: Вікіпедія)