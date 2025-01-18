Рідкісні українські імена для хлопчиків і дівчаток, про які мало хто знає

Українська історія приховує безліч унікальних імен, що колись були частиною нашого повсякдення, але з часом відійшли в забуття. У давнину дітям давали дуже мелодійні та цікаві імена, більшість з яких українці вже встигли забути.

Які 24 імені для дівчаток та хлопчиків давно забуті, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на TikTok аккаунт Сидоренко.

Українські імена - це не лише спосіб ідентифікації, а й частинка національної історії та культури. Відкрийте для себе старовинні імена, які можуть стати сучасними символами унікальності та духовності.

Забуті чоловічі імена

Ждан - ім’я слов’янського походження, що означає "жданий", "очікуваний".

Капітон - утворене від латинського слова caput ("голова").

Каленій - походить від давньогрецького імені Каленик ("гарний переможець") або назви хліба з калиновими ягодами.

Харитон - давньогрецьке ім’я, що перекладається як "милосердний", "любий". Пов’язане з міфічними харитами - богинями краси.

Євсій - грецьке ім’я, що означає "благочестивий". Часто використовувалося серед християн.

Митрофан - давньогрецьке Метрофанес означає "матір’ю явлений".

Марко - за версіями, походить від латинського marceo ("слабкий") або Marcus ("молоток", "присвячений Марсу").

Мусій - варіант імені Мойсей із давньоєврейським корінням.

Тодир - форма імені Теодор ("подарований Богом").

Наум - ім’я давньоєврейського походження, що означає "той, хто втішає". Згадується в Біблії як ім’я пророка.

Калістрат - грецьке ім’я, що перекладається як "прекрасний воїн".

Демко - варіант імені Дем’ян.

Забуті жіночі імена

Оріана - коріння в українській міфології, де "оріянська жінка" символізує зв’язок із землею.

Мокрина - має українське походження, пов’язане зі словом "мокрий". Ім’я святої Макрини, покровительки осені.

Фросина - грецьке ім’я Єфросинія означає "радість", "веселощі".

Тереса - утворене від дієслова "терізо" ("жати").

Лукина - жіноча форма від Lucinus ("світло").

Орислава - ім’я, що означає "Ярина слава".

Текля - грецьке ім’я, яке перекладається як "Божа слава".

Харитина - означає "граційна", "витончена".

Єсенія - слов’янське ім’я, що трактується як "народжена восени".

Маїна - з латини "народжена в травні" або від імені богині родючості Маї.

Мелашка - форма імені Меланія ("темна, чорна").

Юстина - латинське ім’я, що означає "справедлива".

Особливі імена, що заслуговують уваги

Чаруня - слов’янське ім’я, що означає "та, хто має чари".

Маруня - походить від чоловічого імені Марун, що з перської означає "коричневий".

Всеволод - "той, що володіє світом".