Тысячелетние имена наших предков, которые почти исчезли: как в древние времена называли мальчиков

Тысячу лет назад имена наших предков не были похожими на современные. Они имели глубокий смысл, отражали черты характера, жизненную миссию или даже защиту от злых сил. Некоторые из них исчезли бесследно, другие трансформировались, а часть до сих пор остается загадкой.

Как звали наших предков и какое значение имели эти имена, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube украинского историка Александра Алферова.

Имена наших предков были не просто словами, а отражением характера, силы и даже жизненной миссии. Они сохранились в древних летописях, и среди них нет вымышленных "Солнцеславів" или "Пресиламудрів", как часто предполагают.

"Эти имена мы находим в летописях, и они очень интересны. Это не Солнцеслави или Пресиламудри, как иногда думают. Среди них были такие, как Біловод, Будий, Борислав, Володислав, Мирослав, а также редкие имена, например, Внізд, Нездило или Чарг", - рассказывает историк Алферов.

По его словам, немало древних имен отражали силу и храбрость владельца. Так, Добриня, Гордята или Тур подчеркивали смелость, а Желислав, Радислав и Доброслав символизировали стремление к славе и благосостоянию.

Некоторые имена, например, Дунай, Ольбех или Здислав, были уникальными для той эпохи, однако сегодня встречаются очень редко.

Отдельные имена имели особый смысл, заложенный в пожелании судьбы человека.

Например, Молибог означало обращение к высшим силам, а Доброгост олицетворяло гостеприимство и щедрость. Христианизация существенно повлияла на традиции именования, однако некоторые древние имена сохранились по сей день.

"Сейчас еще можно встретить имена Володислав, Мирослав и, реже, Добриня. Но большинство из них, к сожалению, почти исчезло из употребления", - заключает исследователь.

Перечень имен:

Біловод

Будий

Борислав

Борко

Вакій

Вишта

Внізд

Володислав

Воротислав

Гордята

Гурята

Добриня

Доброгост

Доброслав

Домажир

Дорожай

Дунай

Желислав

Жирослав

Завид

Здислав

Зернько

Кочкар

Мирослав

Молобог

Мстибог

Нажир

Недан

Нездило

Ольбег

Паук

Претич

Путята

Радислав

Род

Славн

Судомир

Судислав

Тур

Чак

Чарг

Шелф

Яволт

Яргун

Многие из древних славянских имен перестали использоваться современными украинцами из-за изменения культурных и религиозных ориентиров. Одним из наиболее заметных влияний на изменение имен осуществило принятие христианства на Руси.