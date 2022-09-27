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Тисячі киян лишилися без інтернету через збій у роботі "Ланет": що сталося

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Київ, Вівторок 27 вересня 2022 16:49
Тисячі киян лишилися без інтернету через збій у роботі "Ланет": що сталося "Ланет" не працює (фото: freepik.com)
Автор: Дмитрий Войналович

Користувачі провайдера "Ланет" 27 вересня зіткнулися з проблемою відсутності інтернет-зв'язку. При цьому телефон служби підтримки не відповідає. Сайт компанії завантажується не повністю.

Про це пишуть користувачі соціальних мереж, які зіштовхнулися з відсутністю інтернету.

Відключення сталося несподівано та масово.

"У нас пропав інтернет, на номери "Ланету" неможливо додзвонитися. При спробі увійти у кабінет у них на сайті показує помилку… Може, хтось знає, чи не накрився раптом цей провайдер?" - написала одна киянка в мережі.

Лише за кілька годин після того, як масово почали надходити скарги, на Facebook-сторінці компанії з'явилося повідомлення про аварійну ситуацію.

"Шановні абоненти. Зараз спостерігаються перебої з наданням інтернет-послуг. Наразі вживаємо необхідних заходів, щоб налагодити інтернет-зв'язок. Дякуємо за розуміння", - йдеться у повідомленні.

Зараз фахівці компанії працюють над усуненням несправності. Але у "Ланеті" поки не можуть точно сказати, коли мережа запрацює в штатному режимі.

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