Тысячи киевлян остались без интернета из-за сбоя в работе "Ланет": что случилось

Пользователи провайдера Ланет 27 сентября столкнулись с проблемой отсутствия интернет-связи. При этом телефон службы поддержки не отвечает. Сайт компании загружается не полностью.

Отключение произошло внезапно и массово.

"У нас пропал интернет, на номера "Ланета" невозможно дозвониться. При попытке войти в кабинет у них на сайте показывает ошибку… Может, кто-то знает, не накрылся ли вдруг этот провайдер?" - написала одна киевлянка в сети.

Только через несколько часов после того, как массово начали поступать жалобы, на Facebook-странице компании появилось сообщение об аварийной ситуации.

"Уважаемые абоненты. Сейчас наблюдаются перебои с предоставлением интернет-услуг. В настоящее время принимаем необходимые меры, чтобы наладить интернет-связь. Спасибо за понимание", - говорится в сообщении.

Сейчас специалисты компании работают над устранением неисправности. Но в "Ланете" пока не могут точно сказать, когда сеть заработает в штатном режиме.