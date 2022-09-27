ua ru
Вт, 27 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Тысячи киевлян остались без интернета из-за сбоя в работе "Ланет": что случилось

Новина українською →
Киев, Вторник 27 сентября 2022 16:49
Тысячи киевлян остались без интернета из-за сбоя в работе "Ланет": что случилось "Ланет" не работает (фото: freepik.com)
Автор: Дмитрий Войналович

Пользователи провайдера Ланет 27 сентября столкнулись с проблемой отсутствия интернет-связи. При этом телефон службы поддержки не отвечает. Сайт компании загружается не полностью.

Об этом пишут пользователи социальных сетей, столкнувшихся с отсутствием интернета.

Отключение произошло внезапно и массово.

"У нас пропал интернет, на номера "Ланета" невозможно дозвониться. При попытке войти в кабинет у них на сайте показывает ошибку… Может, кто-то знает, не накрылся ли вдруг этот провайдер?" - написала одна киевлянка в сети.

Только через несколько часов после того, как массово начали поступать жалобы, на Facebook-странице компании появилось сообщение об аварийной ситуации.

"Уважаемые абоненты. Сейчас наблюдаются перебои с предоставлением интернет-услуг. В настоящее время принимаем необходимые меры, чтобы наладить интернет-связь. Спасибо за понимание", - говорится в сообщении.

Сейчас специалисты компании работают над устранением неисправности. Но в "Ланете" пока не могут точно сказать, когда сеть заработает в штатном режиме.

Кстати, читайте о том, что нужно сделать с роутером, чтобы значительно улучшить сигнал Wi-Fi.

Ранее мы писали, что украинцы могут позвонить близким в оккупации бесплатно и без мобильной связи.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Интернет