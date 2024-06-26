Тису можна переплисти онлайн. На iPhone вийшла гра для ухилянтів: реакція прикордонників

В App Store тепер доступна мобільна гра, де вам доведеться подолати річку Тису і допомогти персонажу потрапити на інший берег.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт магазину додатків App Store .

Що відомо про гру

Tysa - це мобільна гра для iPhone, де ви змагаєтесь з іншими гравцями у кількості перетинів річки Тиса. Ваше завдання полягає в тому, щоб постаратися переплисти річку Тиса якомога більше разів, ніж ваші суперники.

Як грати в Tysa

Керуйте своїм персонажем, натискаючи та утримуючи екран, щоб плисти

Відпускайте екран, щоб зупинитися

Подолайте течію, острівці, каміння та колоди, що зустрічаються на вашому шляху

Використовуйте прискорення, щоб плисти швидше

Гра пропонує простий та зрозумілий геймплей, який не відпустить вас ні на хвилину. Також у Tysa є безліч яскравих скінів, які зроблять вашого персонажа унікальним.

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Реакція ДПСУ

Державна прикордонна служба прокоментувала появу цього додатку, зазначивши, що грати в ігри - це нормально, але перепливати Тису - неприпустимо.

Чим відома річка Тиса

Переплив прикордонної річки Тиси є одним із способів незаконного перетину українського кордону, яким користуються, у тому числі ті, що ухиляються від військової служби. У травні прикордонники повідомили, що з початку повномасштабної війни 34 особи загинули в Тисі, намагаючись перетнути українсько-румунський кордон.

Річка Тиса (фото: Otdyhaem)