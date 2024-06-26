Тису можна переплисти онлайн. На iPhone вийшла гра для ухилянтів: реакція прикордонників
В App Store тепер доступна мобільна гра, де вам доведеться подолати річку Тису і допомогти персонажу потрапити на інший берег.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт магазину додатків App Store.
Що відомо про гру
Tysa - це мобільна гра для iPhone, де ви змагаєтесь з іншими гравцями у кількості перетинів річки Тиса. Ваше завдання полягає в тому, щоб постаратися переплисти річку Тиса якомога більше разів, ніж ваші суперники.
Як грати в Tysa
- Керуйте своїм персонажем, натискаючи та утримуючи екран, щоб плисти
- Відпускайте екран, щоб зупинитися
- Подолайте течію, острівці, каміння та колоди, що зустрічаються на вашому шляху
- Використовуйте прискорення, щоб плисти швидше
Гра пропонує простий та зрозумілий геймплей, який не відпустить вас ні на хвилину. Також у Tysa є безліч яскравих скінів, які зроблять вашого персонажа унікальним.
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Реакція ДПСУ
Державна прикордонна служба прокоментувала появу цього додатку, зазначивши, що грати в ігри - це нормально, але перепливати Тису - неприпустимо.
Чим відома річка Тиса
Переплив прикордонної річки Тиси є одним із способів незаконного перетину українського кордону, яким користуються, у тому числі ті, що ухиляються від військової служби. У травні прикордонники повідомили, що з початку повномасштабної війни 34 особи загинули в Тисі, намагаючись перетнути українсько-румунський кордон.
Річка Тиса (фото: Otdyhaem)
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