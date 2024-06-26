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Тису можна переплисти онлайн. На iPhone вийшла гра для ухилянтів: реакція прикордонників

Середа 26 червня 2024 14:30
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Тису можна переплисти онлайн. На iPhone вийшла гра для ухилянтів: реакція прикордонників Ця гра на iPhone дозволяє переплисти Тису не виходячи з дому (колаж: РБК-Україна)
Автор: Павло Колеснік

В App Store тепер доступна мобільна гра, де вам доведеться подолати річку Тису і допомогти персонажу потрапити на інший берег.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт магазину додатків App Store.

Що відомо про гру

Tysa - це мобільна гра для iPhone, де ви змагаєтесь з іншими гравцями у кількості перетинів річки Тиса. Ваше завдання полягає в тому, щоб постаратися переплисти річку Тиса якомога більше разів, ніж ваші суперники.

Як грати в Tysa

  • Керуйте своїм персонажем, натискаючи та утримуючи екран, щоб плисти
  • Відпускайте екран, щоб зупинитися
  • Подолайте течію, острівці, каміння та колоди, що зустрічаються на вашому шляху
  • Використовуйте прискорення, щоб плисти швидше

Гра пропонує простий та зрозумілий геймплей, який не відпустить вас ні на хвилину. Також у Tysa є безліч яскравих скінів, які зроблять вашого персонажа унікальним.

Тису можна переплисти онлайн. На iPhone вийшла гра для ухилянтів: реакція прикордонників

Скриншот

Реакція ДПСУ

Державна прикордонна служба прокоментувала появу цього додатку, зазначивши, що грати в ігри - це нормально, але перепливати Тису - неприпустимо.

Чим відома річка Тиса

Переплив прикордонної річки Тиси є одним із способів незаконного перетину українського кордону, яким користуються, у тому числі ті, що ухиляються від військової служби. У травні прикордонники повідомили, що з початку повномасштабної війни 34 особи загинули в Тисі, намагаючись перетнути українсько-румунський кордон.

Тису можна переплисти онлайн. На iPhone вийшла гра для ухилянтів: реакція прикордонників

Річка Тиса (фото: Otdyhaem)

Читайте також, як чоловіки штурмують Тису та чим це небезпечно.

А ще у нас є матеріал про те, як (не)працює "інструкція" втечі з України через Тису.

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