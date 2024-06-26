Тису можно переплыть онлайн. На iPhone вышла игра для уклонистов: реакция пограничников

В App Store теперь доступна мобильная игра, где вам предстоит преодолеть реку Тису и помочь персонажу попасть на другой берег.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт магазина приложений App Store .

Что известно об игре

Tysa - это мобильная игра для iPhone, где вы соревнуетесь с другими игроками в количестве пересечений реки Тиса. Ваша задача состоит в том, чтобы постараться переплыть реку Тиса как можно больше раз, чем ваши соперники.

Как играть в Tysa

Управляйте своим персонажем, нажимая и удерживая экран, чтобы плыть

Отпускайте экран, чтобы остановиться

Преодолевайте течение, островки, камни и бревна, встречающиеся на вашем пути

Используйте ускорение, чтобы плыть быстрее

Игра предлагает простой и понятный геймплей, который не отпустит вас ни на минуту. Также в Tysa присутствует множество ярких скинов, которые сделают вашего персонажа уникальным.

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Реакция ГПСУ

Государственная пограничная служба прокомментировала появление этого приложения, отметив, что играть в игры - это нормально, но переплывать Тису - недопустимо.

Чем известна река Тиса

Переплыв пограничной реки Тисы является одним из способов незаконного пересечения украинской границы, которым пользуются, в том числе, уклоняющиеся от военной службы. В мае пограничники сообщили, что с начала полномасштабной войны 34 человека погибли в Тисе, пытаясь пересечь украинско-румынскую границу.

Река Тиса (фото: Otdyhaem)