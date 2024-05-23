Прикордонники підрахували кількість загиблих у Тисі за два роки війни

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі Новини Live.

За його словами, лише за три тижні травні цього року в Тисі було знайдено 8 тіл. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну прикордонники знайшли понад 30 тіл потопельників у водах Тиси.

"Проте фактів смертей, коли порушники намагалися незаконно перетнути кордон і втратили своє життя, може бути набагато більше", - розповів Демченко.

Він зауважив, що насправді річка Тиса є набагато підступнішою, ніж здається на перший погляд через стрімку течію.

"Попри це, злочинні організовані групи продовжують за гроші "допомогати" українським чоловікам незаконно перетинати кордон, ігноруючи ризики для життя своїх ''клієнтів'", - сказав він.

Нелегальні перетини кордону

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні було запроваджено воєнний стан. Також було оголошено про мобілізацію, після чого чоловіки призовного віку все частіше почали незаконно перетинати кордон при спробі втекти з України.

Одним з найпопулярніших місць для цього стала річка Тиса, яка йде вздовж кордону України та Словаччини. Однак прикордонники почали знаходити там значну кількість тіл чоловіків, які ймовірно намагались переплисти її.

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