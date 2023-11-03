Без тіста та всього за 20 хвилин: як приготувати смачний пиріг з м'ясом

Майже усі під час приготування обіду чи вечері не хочуть возитися з тістом, але порадувати близьких хочеться чимось смачненьким. Можна приготувати м'ясний пиріг у батоні.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт "Бабусині рецепти".
Для приготування м'ясного пирога у багаті, знадобляться такі інгредієнти:
Спочатку потрібно дрібно нарізати овочі. Після цього на вершковому маслі або олії посмажити цибулю і викласти весь фарш. Потрібно все злегка обсмажити на вогні до освітлення фаршу.
Далі додайте перець та помідори, ще трішки обсмажте, посоліть та поперчіть до свого смаку.
Все перемішайте та протушкуйте, після чого зніміть з вогню та залишіть охолонути.
Зелень потрібно дрібно нарізати, часник видавити та сир натерти на великій тертці.
Складіть фарш з овочами, зелень і сир у велику миску і добре перемішайте. У батоні потрібно зрізати третину "шапочки", видалити м'якуш. Повинен вийти човник.
В середину потрібно викласти начинку. Перекладіть батон на деко та запечіть у попередньо розігрітій до 190 градусів духовці близько 20 хвилин.
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