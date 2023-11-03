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Без тіста та всього за 20 хвилин: як приготувати смачний пиріг з м'ясом

Рецепт м'ясного пирога (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Майже усі під час приготування обіду чи вечері не хочуть возитися з тістом, але порадувати близьких хочеться чимось смачненьким. Можна приготувати м'ясний пиріг у батоні.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт "Бабусині рецепти".

Що знадобиться

Для приготування м'ясного пирога у багаті, знадобляться такі інгредієнти:

  • батон - 1 шт.
  • м’ясний фарш - 300 г
  • цибуля - 1 шт.
  • помідори - 1 шт.
  • болгарський перець - 1 шт.
  • сир - 70 г
  • зелена цибуля та кріп - до свого смаку
  • часник - до свого смаку
  • сіль та перець - до свого смаку
  • вершкове масло або соняшникова олія для смаження

Спосіб приготування

Спочатку потрібно дрібно нарізати овочі. Після цього на вершковому маслі або олії посмажити цибулю і викласти весь фарш. Потрібно все злегка обсмажити на вогні до освітлення фаршу.

Далі додайте перець та помідори, ще трішки обсмажте, посоліть та поперчіть до свого смаку.

Рецепт м'ясного пирога (фото: babusyni-retsepty.com.ua)

Все перемішайте та протушкуйте, після чого зніміть з вогню та залишіть охолонути.

Зелень потрібно дрібно нарізати, часник видавити та сир натерти на великій тертці.

Складіть фарш з овочами, зелень і сир у велику миску і добре перемішайте. У батоні потрібно зрізати третину "шапочки", видалити м'якуш. Повинен вийти човник.

Рецепт м'ясного пирога (фото: babusyni-retsepty.com.ua)

В середину потрібно викласти начинку. Перекладіть батон на деко та запечіть у попередньо розігрітій до 190 градусів духовці близько 20 хвилин.

Рецепт м'ясного пирога (фото: babusyni-retsepty.com.ua)

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