Без тіста та всього за 20 хвилин: як приготувати смачний пиріг з м'ясом

Що знадобиться

Для приготування м'ясного пирога у багаті, знадобляться такі інгредієнти:

батон - 1 шт.

м’ясний фарш - 300 г

цибуля - 1 шт.

помідори - 1 шт.

болгарський перець - 1 шт.

сир - 70 г

зелена цибуля та кріп - до свого смаку

часник - до свого смаку

сіль та перець - до свого смаку

вершкове масло або соняшникова олія для смаження

Спосіб приготування

Спочатку потрібно дрібно нарізати овочі. Після цього на вершковому маслі або олії посмажити цибулю і викласти весь фарш. Потрібно все злегка обсмажити на вогні до освітлення фаршу.

Далі додайте перець та помідори, ще трішки обсмажте, посоліть та поперчіть до свого смаку.

Рецепт м'ясного пирога (фото: babusyni-retsepty.com.ua)

Все перемішайте та протушкуйте, після чого зніміть з вогню та залишіть охолонути.

Зелень потрібно дрібно нарізати, часник видавити та сир натерти на великій тертці.

Складіть фарш з овочами, зелень і сир у велику миску і добре перемішайте. У батоні потрібно зрізати третину "шапочки", видалити м'якуш. Повинен вийти човник.

Рецепт м'ясного пирога (фото: babusyni-retsepty.com.ua)

В середину потрібно викласти начинку. Перекладіть батон на деко та запечіть у попередньо розігрітій до 190 градусів духовці близько 20 хвилин.

Рецепт м'ясного пирога (фото: babusyni-retsepty.com.ua)