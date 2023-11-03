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Без теста и всего за 20 минут: как приготовить вкусный пирог с мясом

Рецепт мясного пирога (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Почти все во время приготовления обеда или ужина не хотят возиться с тестом, но порадовать близких хочется вкусненько. Можно приготовить мясной пирог в батоне.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт "Бабусині рецепти".

Что понадобится

Для приготовления мясного пирога в батоне, понадобятся такие ингредиенты:

  • батон - 1 шт.
  • мясной фарш - 300 г
  • лук - 1 шт.
  • помидоры - 1 шт.
  • болгарский перец - 1 шт.
  • сыр - 70 г
  • зеленый лук и укроп - по своему вкусу
  • чеснок - по своему вкусу
  • соль и перец - по своему вкусу
  • сливочное или подсолнечное масло для жарки

Способ приготовления

Сначала нужно мелко порезать овощи. После этого на сливочном масле или масле поджарить лук и выложить весь фарш. Нужно все немного обжарить на огне до освещения фарша.

Далее добавьте перец и помидоры, еще немного обжарьте, посолите и поперчите по вкусу.

Рецепт мясного пирога (фото: babusyni-retsepty.com.ua)

Все перемешайте и протушите, после чего снимите с огня и оставьте остыть.

Зелень нужно мелко нарезать, выдавить чеснок и сыр натереть на большой терке.

Сложите фарш с овощами, зелень и творог в большую миску и хорошо перемешайте. В батоне нужно срезать треть "шапочки", удалить мякоть. Должна выйти лодка.

Рецепт мясного пирога (фото: babusyni-retsepty.com.ua)

Внутрь нужно выложить начинку. Переложите батон на противень и запеките в предварительно разогретой до 190 градусов духовке около 20 минут.

Рецепт мясного пирога (фото: babusyni-retsepty.com.ua)

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