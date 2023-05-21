Забудьте про котлети! Смачна страва з фаршу, в яку ви закохаєтеся
Як приготувати м'ясний хліб (скриншот)
Якщо вам набридли котлети, можна згадати про цікавіші альтернативні страви з фаршу. Одна з таких - м'ясний хліб - смакота, в яку ви можете закохатися.
Рецептом поділилася кулінарка Alina FooDee на YouTube.
Складники:
- Фарш - 1 кг
- Сухий хліб - 80 г
- Молоко - 120 мл
- Цибуля - 1 шт.
- Сіль, чорний мелений перець - за смаком
- Кетчуп - 3 ст. л.
- Кінза - невеликий пучок
- Яйце - 1 шт.
- Часник - 2 зубчики
Покрокове приготування
Дрібно наріжте цибулину. Змішайте молоко з сухим хлібом (крихтою чи паніровочними сухарями).
Обсмажте цибулю на рослинній олії, додавши трохи цукру. Дрібно наріжте зелень, часник.
Додайте у фарш яйце, цибулю, хліб з молоком, кетчуп, зелень і часник. Посоліть і поперчіть. Перемішайте фарш.
Змажте форму рослинною олією і перекладіть у неї фарш.
Випікайте 45-50 хвилин у розігрітій до 190 градусів духовці.
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