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Забудьте про котлети! Смачна страва з фаршу, в яку ви закохаєтеся

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Неділя 21 травня 2023 08:30
Забудьте про котлети! Смачна страва з фаршу, в яку ви закохаєтеся Як приготувати м'ясний хліб (скриншот)
Автор: Світлана Мащенко

Якщо вам набридли котлети, можна згадати про цікавіші альтернативні страви з фаршу. Одна з таких - м'ясний хліб - смакота, в яку ви можете закохатися.

Рецептом поділилася кулінарка Alina FooDee на YouTube.

Складники:

  • Фарш - 1 кг
  • Сухий хліб - 80 г
  • Молоко - 120 мл
  • Цибуля - 1 шт.
  • Сіль, чорний мелений перець - за смаком
  • Кетчуп - 3 ст. л.
  • Кінза - невеликий пучок
  • Яйце - 1 шт.
  • Часник - 2 зубчики

Покрокове приготування

Дрібно наріжте цибулину. Змішайте молоко з сухим хлібом (крихтою чи паніровочними сухарями).

Обсмажте цибулю на рослинній олії, додавши трохи цукру. Дрібно наріжте зелень, часник.

Додайте у фарш яйце, цибулю, хліб з молоком, кетчуп, зелень і часник. Посоліть і поперчіть. Перемішайте фарш.

Змажте форму рослинною олією і перекладіть у неї фарш.

Випікайте 45-50 хвилин у розігрітій до 190 градусів духовці.

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