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Без тіста та всього за 20 хвилин: як приготувати смачний пиріг з м'ясом

П'ятниця 03 листопада 2023 07:15
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Без тіста та всього за 20 хвилин: як приготувати смачний пиріг з м'ясом Рецепт м'ясного пирога (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Майже усі під час приготування обіду чи вечері не хочуть возитися з тістом, але порадувати близьких хочеться чимось смачненьким. Можна приготувати м'ясний пиріг у батоні.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт "Бабусині рецепти".

Що знадобиться

Для приготування м'ясного пирога у багаті, знадобляться такі інгредієнти:

  • батон - 1 шт.
  • м’ясний фарш - 300 г
  • цибуля - 1 шт.
  • помідори - 1 шт.
  • болгарський перець - 1 шт.
  • сир - 70 г
  • зелена цибуля та кріп - до свого смаку
  • часник - до свого смаку
  • сіль та перець - до свого смаку
  • вершкове масло або соняшникова олія для смаження

Спосіб приготування

Спочатку потрібно дрібно нарізати овочі. Після цього на вершковому маслі або олії посмажити цибулю і викласти весь фарш. Потрібно все злегка обсмажити на вогні до освітлення фаршу.

Далі додайте перець та помідори, ще трішки обсмажте, посоліть та поперчіть до свого смаку.

Без тіста та всього за 20 хвилин: як приготувати смачний пиріг з м'ясомБез тіста та всього за 20 хвилин: як приготувати смачний пиріг з м'ясомРецепт м'ясного пирога (фото: babusyni-retsepty.com.ua)

Все перемішайте та протушкуйте, після чого зніміть з вогню та залишіть охолонути.

Зелень потрібно дрібно нарізати, часник видавити та сир натерти на великій тертці.

Складіть фарш з овочами, зелень і сир у велику миску і добре перемішайте. У батоні потрібно зрізати третину "шапочки", видалити м'якуш. Повинен вийти човник.

Без тіста та всього за 20 хвилин: як приготувати смачний пиріг з м'ясомРецепт м'ясного пирога (фото: babusyni-retsepty.com.ua)

В середину потрібно викласти начинку. Перекладіть батон на деко та запечіть у попередньо розігрітій до 190 градусів духовці близько 20 хвилин.

Без тіста та всього за 20 хвилин: як приготувати смачний пиріг з м'ясомБез тіста та всього за 20 хвилин: як приготувати смачний пиріг з м'ясомБез тіста та всього за 20 хвилин: як приготувати смачний пиріг з м'ясомРецепт м'ясного пирога (фото: babusyni-retsepty.com.ua)

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