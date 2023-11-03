Без теста и всего за 20 минут: как приготовить вкусный пирог с мясом
Почти все во время приготовления обеда или ужина не хотят возиться с тестом, но порадовать близких хочется вкусненько. Можно приготовить мясной пирог в батоне.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт "Бабусині рецепти".
Что понадобится
Для приготовления мясного пирога в батоне, понадобятся такие ингредиенты:
- батон - 1 шт.
- мясной фарш - 300 г
- лук - 1 шт.
- помидоры - 1 шт.
- болгарский перец - 1 шт.
- сыр - 70 г
- зеленый лук и укроп - по своему вкусу
- чеснок - по своему вкусу
- соль и перец - по своему вкусу
- сливочное или подсолнечное масло для жарки
Способ приготовления
Сначала нужно мелко порезать овощи. После этого на сливочном масле или масле поджарить лук и выложить весь фарш. Нужно все немного обжарить на огне до освещения фарша.
Далее добавьте перец и помидоры, еще немного обжарьте, посолите и поперчите по вкусу.
Рецепт мясного пирога (фото: babusyni-retsepty.com.ua)
Все перемешайте и протушите, после чего снимите с огня и оставьте остыть.
Зелень нужно мелко нарезать, выдавить чеснок и сыр натереть на большой терке.
Сложите фарш с овощами, зелень и творог в большую миску и хорошо перемешайте. В батоне нужно срезать треть "шапочки", удалить мякоть. Должна выйти лодка.
Рецепт мясного пирога (фото: babusyni-retsepty.com.ua)
Внутрь нужно выложить начинку. Переложите батон на противень и запеките в предварительно разогретой до 190 градусов духовке около 20 минут.
Рецепт мясного пирога (фото: babusyni-retsepty.com.ua)
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