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Без тіста та цукру: рецепт простої паски, яка не шкодить фігурі

Як приготувати паску, яка не буде шкодити фігурі (фото: Getty Images)
Автор: Тетяна Самарук

Свята - не привід відмовлятися від улюблених смаколиків. Є ідеальний рецепт паски, яка тішить смаком, але не додає зайвих сантиметрів на талії.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку нутриціолога Олени Костюк.

Як приготувати

Ця паска є ніжною і корисною альтернативою класичній. Готується вона абсолютно без тіста, цукру, зате з білком, кальцієм і ароматом свята.

Знадобляться такі інгредієнти на дві міні-паски:

  • кисломолочний сир 5% - 300 г 
  • сметана 10% - 300 г 
  • желатин - 15 г 
  • вода - 50 мл
  • підсолоджувач - за смаком 
  • ваніль - за бажанням 
  • сушена брусниця чи вишня - 50 г 
  • родзинки - 20 г ⠀ 

Спочатку замочіть желатин у воді та дайте йому набрякнути. У мисці змішайте творог, сметану, ваніль і підсолоджувач. Збийте все до кремової консистенції.

Додайте сухофрукти та акуратно перемішайте. Розтопіть желатин (не кип’ятіть) і процідіть через ситечко.

Обережно влийте його у творожну масу і знову перемішайте. Перелийте у форми й залиште в холодильнику на 3-4 години.

Прикрасьте паску чорним шоколадом та ягодами або цукатами. Вийде не лише красиво, а й корисно.

В результаті ви отримаєте легкий десерт без тіста й зайвого цукру. До того ж це буде джерелом білка, кальцію та клітковини.

Сирна паска (фото: pinterest)

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