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Тищенко порвав штани Гончаренку прямо в Раді: фото і відео бійки

Конфлікт Тищенка та Гончаренка потрапив на камери (колаж: РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко

У Раді під час розгляду бюджету стався конфлікт між нардепами Олексієм Гончаренком та Миколою Тищенком. У результаті сутички Микола розірвав штани на Олексію.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію каналу Гончаренка в Telegram.

Що відомо про інцидент

Частина конфлікту потрапила на камери. Крім застосування фізичної сили, Тищенко ще й назвав Гончаренка "півнем з Одещини".

Спершу Тищенко піднявся зі свого місця й агресивно пішов до трибуни, та почав з'ясовувати стосунки із Гончаренком. Олексій ж відразу став знімати свого опонента на смартфон.

Після того, як Микола повернувся на місце, Гончаренко сам наблизився до нього й конфлікт спалахнув з новою силою.

 

Інші депутати намагалися розборонити нардепів, це все відбувалося під крики "ганьба".

Пізніше Гончаренко опублікував фото порваних штанів на своєму каналі. У попередньому дописі нардеп ще й запитав у Тищенка "Коль, за що?"

Штани Гончаренка після бійки (фото: t.me/oleksiihoncharenko)

Нагадаємо, що зараз у Раді йде розгляд бюджету. Зокрема розглядають правки про повернення 30 тис. для військових.

Раніше ми писали про рейди Миколи Тищенка на столичні call-центри.

Читайте також про ще один "зашквар" нардепа Миколи Тищенка.

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