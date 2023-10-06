Тищенко порвав штани Гончаренку прямо в Раді: фото і відео бійки

Що відомо про інцидент

Частина конфлікту потрапила на камери. Крім застосування фізичної сили, Тищенко ще й назвав Гончаренка "півнем з Одещини".

Спершу Тищенко піднявся зі свого місця й агресивно пішов до трибуни, та почав з'ясовувати стосунки із Гончаренком. Олексій ж відразу став знімати свого опонента на смартфон.

Після того, як Микола повернувся на місце, Гончаренко сам наблизився до нього й конфлікт спалахнув з новою силою.

Інші депутати намагалися розборонити нардепів, це все відбувалося під крики "ганьба".

Пізніше Гончаренко опублікував фото порваних штанів на своєму каналі. У попередньому дописі нардеп ще й запитав у Тищенка "Коль, за що?"

Штани Гончаренка після бійки (фото: t.me/oleksiihoncharenko)

Нагадаємо, що зараз у Раді йде розгляд бюджету. Зокрема розглядають правки про повернення 30 тис. для військових.