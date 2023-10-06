Тищенко порвал штаны Гончаренко прямо в Раде: фото и видео драки

Что известно об инциденте

Часть конфликта попала на камеру. Кроме применения физической силы, Тищенко еще и назвал Гончаренко "петухом из Одесской области".

Сначала Тищенко поднялся со своего места и агрессивно пошел к трибуне и стал выяснять отношения с Гончаренко. Алексей сразу начал снимать своего оппонента на смартфон.

После того как Николай вернулся на место, Гончаренко приблизился к нему и конфликт вспыхнул с новой силой.

Другие депутаты пытались разнять нардепов, это все происходило под крики "позор".

Позже Гончаренко опубликовал фото порванных штанов на своем канале. В предыдущем посте нардеп еще и спросил у Тищенко "Коль, за что?"

Брюки Гончаренко после драки (фото: t.me/oleksiihoncharenko)

Напомним, что сейчас в Раде идет рассмотрение бюджета. В частности, рассматривают правки о возвращении 30 тыс. для военных.