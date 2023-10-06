Тищенко порвал штаны Гончаренко прямо в Раде: фото и видео драки

В Раде во время рассмотрения бюджета произошел конфликт между нардепами Алексеем Гончаренко и Николаем Тищенко. В результате стычки Николай разорвал штаны Алексею.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию канала Гончаренко в Telegram.
Часть конфликта попала на камеру. Кроме применения физической силы, Тищенко еще и назвал Гончаренко "петухом из Одесской области".
Сначала Тищенко поднялся со своего места и агрессивно пошел к трибуне и стал выяснять отношения с Гончаренко. Алексей сразу начал снимать своего оппонента на смартфон.
После того как Николай вернулся на место, Гончаренко приблизился к нему и конфликт вспыхнул с новой силой.
Другие депутаты пытались разнять нардепов, это все происходило под крики "позор".
Позже Гончаренко опубликовал фото порванных штанов на своем канале. В предыдущем посте нардеп еще и спросил у Тищенко "Коль, за что?"
Напомним, что сейчас в Раде идет рассмотрение бюджета. В частности, рассматривают правки о возвращении 30 тыс. для военных.
Раньше мы писали о рейдах Николая Тищенко на столичные call-центры.
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