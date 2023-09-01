Рейди Тищенка до call-центрів. Стало відомо, що нардеп приходив у супроводі депутата Київської облради Мешкова

Народний депутат Микола Тищенко, якого в січні цього року виключили із фракції "Слуга народу", відзначився декількома рейдами у київські колцентри, які підозрюють у співпраці з РФ. Супроводжував його депутат Київської обласної ради Олексій Мешков.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delo .

Як відомо, народний депутат Микола Тищенко відзначився організацією "виїзних заходів" за адресами кол-центрів в кінці липня. Тоді нардеп оголосив, що вони працюють на РФ.

На допомогу нардеп покликав правоохоронців й Олексія Мешкова, який нині є депутатом Київської обласної ради. На фото та відео він зафіксований в темних окулярах та спортивному костюмі.

Варто зазначити, що раніше в мережі було поширено запис, де людина голосом, схожим на голос нардепа Тищенка, обговорює створення схеми "заробітку" на кол-центрах, обіцяє вирішувати справи на всіх рівнях, домовлятися з правоохоронними органами та судами.

Такі послуги Тищенко начебто готовий надавати за щомісячні виплати у розмірі кількох мільйонів. Сам нардеп заперечує правдивість цих записів.

При цьому згадується, що кол-центри, які не можна чіпати, належать певній людині (її особистість не розкривається). На записах "Тищенко" передає послання цій людині: скласти список конкурентів та додати до нього "2-3 своїх контори" (ймовірно, для конспірації).

Голос співбесідника схожий також на голос Мешкова.

"На інших записах людина з голосом, схожим на Мешкова, представляючись як "небайдужий громадянин", повідомляє правоохоронців про те, куди тікають працівники такого кол-центру. Навряд чи таке "партнерство" є щирою спробою навести лад у країні. Це більше схоже на банальний рекет, але з мандатом депутата", - йдеться в статті.

Нагадаємо, у липні 2019 року Мешков, за даними журналістів, був обвинуваченим у Голосіївському районному суді Києва в межах кримінального провадження №12019100000000747 за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини, скоєне групою осіб).