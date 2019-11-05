Тищенко попал в громкий скандал: на кону 15 миллионов

Народный депутат от партии "Слуга народа" Николай Тищенко попал в грандиозный скандал из-за своей сестры Юлии Тищенко, которая фигурирует как учредитель или соучредитель компаний, которые выиграли государственные закупки на сумму около 15 миллионов гривен. Об этом сообщает "Обозреватель".

В частности, согласно данным на сайте youcontrol.com.ua, Юлия Тищенко является основателем и бенефециаром частного предприятия "Экспресс-К", которое в течение 2016-2017 годов выиграло 13 конкурсов на закупки от коммунального предприятия "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева "на общую сумму 11 639 283 гривны, свидетельствуют данные портала clarity-project.info.

Также Тищенко является соучредителем ООО "Трансмистопроект", которое выиграло госзакупок от коммунальных предприятий "Центр организации дорожного движения" и "Киевзеленстрой" на общую сумму 3 163 464 гривен. Другая совладелица фирмы – Чернобай Ирина, которая является гражданской женой Максима Калинина, директора вышеупомянутого КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева".

Калинин через свою гражданскую жену Ирину Чернобай, а Николай Тищенко через свою родную сестру и ее мужа Германа Блинова в течение 2015-2018 годов организовали ряд предприятий для выполнения различных строительных и проектных работ, заказчиком которых было КП "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г. Киева".

Калинин, занимая должность директора КП "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г. Киева", по предварительному сговору через аффилированные компании на родных лиц предоставил преимущества при закупках фирмам Комарницкого и Тищенко. А Спасибко был куратором этого коммунального предприятия – согласовывал и подписывал все согласительные документы по объемам работ и их финансирования.

Участие частных компаний в закупках КП "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений Киева" согласовывалась исключительно с согласия директора Максима Калинина, а также Александра Спасибка – заместителя председателя Киевской городской государственной администрации.

Как известно, Спасибко и Комарницкий – очень близкие друзья. Комарницкий считается "смотрящим" по Киеву.

На сегодня компании, в которых фигурирует родная сестра народного депутата Николая Тищенко имеют множество уголовных дел о хищении государственных средств по предварительному сговору с должностными лицами КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева", а данные об этом есть в едином реестре судебных решений.

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