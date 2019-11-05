Тищенко потрапив у гучний скандал: на кону 15 мільйонів

Народний депутат від партії "Слуга народу" Микола Тищенко втрапив у грандіозний скандал через свою сестру Юлію Тищенко, яка фігурує як засновник або співзасновник компаній, які виграли державні закупівлі на суму близько 15 мільйонів гривень.

Зокрема, згідно з даними на сайті youcontrol.com.ua, Юлія Тищенко є засновником і бенефециаром приватного підприємства "Експрес-К", яке протягом 2016-2017 років виграло 13 конкурсів на закупівлі від комунального підприємства "Дирекція будівництва дорожньо-транспортних споруд Києва "на загальну суму 11 639 283 гривні, свідчать дані порталу clarity-project.info.

Також Тищенко є співзасновником ТОВ "Трансмістопроект", яке виграло держзакупівель від комунальних підприємств "Центр організації дорожнього руху" та "Київзеленбуд" на загальну суму 3 163 464 гривень. Інша співвласниця фірми – Чорнобай Ірина, яка є цивільною дружиною Максима Калініна, директора вищезазначеного КП "Дирекція будівництва дорожньо-транспортних споруд Києва".

Калінін через свою цивільну дружину Ірину Чернобай, а Микола Тищенко через свою рідну сестру і її чоловіка Германа Блінова протягом 2015-2018 років організували ряд підприємств для виконання різних будівельних і проектних робіт, замовником яких було КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва". Про це повідомляє "Обозреватель".

Калінін, займаючи посаду директора КП "Дирекція будівництва дорожньо-транспортних споруд р. Києва", за попередньою змовою через афілійовані компанії на рідних осіб надав переваги при закупівлях фірмам Комарницького і Тищенко. А Спасибко був куратором цього комунального підприємства – погоджував і підписував усі погоджувальні документи за обсягами робіт та їх фінансування.

Участь приватних компаній у закупівлі КП "Дирекція будівництва дорожньо-транспортних споруд Києва" узгоджувалася виключно зі згоди директора Максима Калініна, а також Олександра Спасибка – заступника голови Київської міської державної адміністрації

Як відомо, Спасибко і Комарницький – дуже близькі друзі. Комарницький вважається "смотрящим" по Києву.

На сьогодні компанії, в яких фігурує рідна сестра народного депутата Миколи Тищенка мають безліч кримінальних справ про розкрадання державних коштів за попередньою змовою з посадовими особами КП "Дирекція будівництва дорожньо-транспортних споруд Києва", а дані про це є в єдиному реєстрі судових рішень.

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