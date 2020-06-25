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Тищенко объяснил раздачу лимонов пострадавшим от взрыва на Позняках: меня попросили (видео)

STYLERЖизнь    25.06.2020 - 21:52
Тищенко объяснил раздачу лимонов пострадавшим от взрыва на Позняках: меня попросили (видео)
Николай Тищенко высказался о раздаче лимонов (коллаж: РБК-Украина)

Нардеп Николай Тищенко объяснил, зачем раздавал лимоны после взрыва в доме

Николай Тищенко объяснил, зачем он привез лимоны пострадавшим от взрыва дома на Позняках в Киеве, которые остались без крова. Народный депутат от партии "Слуга народа" заверил, что сделал это по просьбе медиков.

Об этом скандальный политик заявил 25 июня во время визита президента Владимира Зеленского к семьям киевлян, которые лишились жилья в результате ЧП. Видео с рассказом Тищенко опубликовано на Facebook-странице Pavlovsky News.

По его словам, сразу после взрыва он прибыл на место трагедии, чтобы выполнять роль коммуникационного центра.

"Меня врачи просто попросили. В тот момент я приехал одним из первых на место трагедии и начал заниматься коммуникацией. Потому что службы слаженно работали, но не было какого-нибудь коммуникационного центра. И я взял на себя такую ответственность", - рассказал нардеп.

Также он продемонстрировал журналисту видео на своем телефоне, снятое на месте происшествия.

"Вот я подхожу к врачам, и они говорят, что нужны лимоны. Потому что была жара 31 градус... нам сказали, что нужны лимон и лед. Мы привезли лимоны, салфетки, воду, еду", - объяснил Тищенко.

Видео: Николай Тищенко высказался о раздаче лимонов после взрыва дома на Позняках

Ранее "Слугу народа" в соцсетях обвиняли в пиар-акции на людском горе. Так, на днях Тищенко запустил рекламу о раздаче лимонов пострадавшим от взрыва дома на Позняках.

Напомним также, что в день трагедии 21 июня Тищенко с лимонами нарвался в сети на критику, а сам пакет с привезенными продуктами никто не взял.

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Автор: Владимир Костырин

Теги Новости Украины ПознякиНиколай ТищенкоВзрыв
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