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Тищенко пояснив роздачу лимонів постраждалим від вибуху на Позняках: мене попросили (відео)

STYLERЖиття    25.06.2020 - 21:52
Тищенко пояснив роздачу лимонів постраждалим від вибуху на Позняках: мене попросили (відео)
Микола Тищенко висловився про роздачу лимонів (колаж: РБК-Україна)

Нардеп Микола Тищенко пояснив, навіщо роздавав лимони після вибуху в будинку

Микола Тищенко пояснив, навіщо він привіз лимони постраждалим від вибуху будинку на Позняках в Києві, які залишилися без даху над головою. Народний депутат від партії "Слуга народу" запевнив, що зробив це на прохання медиків.

Про це скандальний політик заявив 25 червня під час візиту президента Володимира Зеленського до сімей киян, які втратили житло в результаті НП. Відео з розповіддю Тищенка опубліковано на Facebook-сторінці Pavlovsky News.

За його словами, відразу після вибуху він прибув на місце трагедії, щоб виконувати роль комунікаційного центру.

"Мене лікарі просто попросили. В той момент я приїхав одним з перших на місце трагедії та почав займатися комунікацією. Тому що служби злагоджено працювали, але не було якогось комунікаційного центру. І я взяв на себе таку відповідальність", - розповів нардеп.

Також він продемонстрував журналісту відео на своєму телефоні, зняте на місці події.

"Ось я підходжу до лікарів, і вони кажуть, що потрібні лимони. Бо була спека 31 градус... нам сказали, що потрібні лимон і лід. Ми привезли лимони, серветки, воду, їжу", - пояснив Тищенко.

Відео: Микола Тищенко висловився про роздачу лимонів після вибуху будинку на Позняках

Раніше "Слугу народу" в соцмережах звинувачували в піар-акції на людському горі. Так, днями Тищенко запустив рекламу про роздачу лимонів постраждалим від вибуху будинку на Позняках.

Нагадаємо також, що в день трагедії 21 червня Тищенко з лимонами натрапив в мережі на критику, а сам пакет з привезеними продуктами ніхто не взяв.

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Автор: Володимир Костирін

Теги Новини України ПознякиМикола ТищенкоВибух
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