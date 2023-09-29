"Тиша і темрява": Віра Брежнєва розповіла про траур

Віра Брежнєва наважилася на одкровення

Виконавиця відверто зізналася своїм прихильникам, як в останній час збирає себе по шматках.

"Дуже довго в мене був внутрішній траур. Всередині була тиша та темрява, не звучала музика, і посмішка, якщо й була, то тільки на обличчі, не в очах і не в душі. Я була в розібраному стані, шукала свої сенси, відповіді на питання, і просто намагалася жити в моменті…" - написала артистка.

Віра Брежнєва (фото: instagram.com/ververa)

Також вона додала, що навчилася нічого не планувати заздалегідь, і просто бути вдячною за те, що у неї є.

"Саме вдячність почала мене стабілізувати: з розібраного стану я потроху стала вибудовуватись зсередини, почав з’являтися ресурс, а згодом музика всередині знову зазвучала...", - поділилася Віра.

Пізніше екс-солістка "ВІА Гри" презентувала публіці нову композицію під назвою "Дякую", а також кліп до неї.

До слова, пригнічений стан Віри Брежнєвої, ймовірно, спричинений ще й розривом з продюсером Констянтином Меладзе.

Ходять чутки, що пара розлучилися на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну через, начебто, різні політичні погляди.

Віра Брежнєва з Констянтином Меладзе (фото: instagram.com/meladzemusic)