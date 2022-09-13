Тирамису, как его делают итальянцы: на готовку всего 15 минут

Настоящий тирамису готовится с кремом на основе сырых яиц. Такой ингредиент может пугать, поэтому его заменяют взбитыми сливками. Предлагаем вам рискнуть и все же повторить рецепт итальянцев.
Как это сделать, рассказала известный украинский блогер Alina FooDee.
Разделите яйца на желтки и белки. Добавьте к желткам одну столовую ложку сахара и взбейте до светлой пышной массы.
Смешайте маскарпоне со взбитыми желтками. По желанию можно добавить ликер или вино Марсала, можно ром.
Взбейте белки с 3 столовым ложками сахара до устойчивых пиков. Аккуратно добавьте взбитые желтки к маскарпоне с желтками, перемешивая лопаткой, чтобы сохранить воздушность крема.
Обмокните печенье савоярди в кофе. Выложите в форму. Выложите половину крема, потом еще один слой печенья и снова крем.
Накройте форму пищевой пленкой и поставьте в холодильник минимум на 2 часа.
Посыпьте какао перед подачей.
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